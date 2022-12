CES 2023, l’intrattenimento virtuale nella produzione di serie per Audi

Audi è la prima Casa automobilistica a portare, grazie ad holoride, l’intrattenimento con realtà virtuale nella produzione di serie.

La Casa automoblistica riferisce che al CES 2023 di Las Vegas, i visitatori potranno provare l’inedita esperienza salendo come passeggeri posteriori a bordo di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback. Il punto di partenza sarà l’Audi Hub del Waldorf Astoria.

Alla base c’è tecnologia holoride che adatta i contenuti virtuali ai movimenti di guida dell’auto in tempo reale. Se il veicolo svolta a destra, anche l’astronave su cui si sta viaggiando nel mondo digitale volerà a destra. Se l’auto accelera, l’astronave si adegua: in questo modo gli spostamenti in auto diventano un’avventura di gioco multimodale. Un ulteriore vantaggio è che, sincronizzando l’esperienza visiva e quella reale dell’utente, holoride riduce il rischio di cinetosi, che molti passeggeri avvertono quando guardano film o altri contenuti dinamici su una vettura in movimento.

Audi ha avviato lo sviluppo della tecnologia extended reality per i passeggeri posteriori presentandola per la prima volta al CES 2019; holoride, la start-up dedicata all’intrattenimento tecnologico, da allora ha continuato a sviluppare il progetto. Dopo aver lanciato la piattaforma in Germania in autunno, holoride debutterà sugli altri mercati europei all’inizio del 2023.

Per vivere l’esperienza holoride, i passeggeri, oltre a disporre dello starter kit “Pioneers’ Pack”, dovranno trovarsi a bordo dei modelli dei quattro anelli dotati della più recente evoluzione della piattaforma d’infotainment MIB 3 – ovvero Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8, Q8 e-tron, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback e Audi e-tron GT. I modelli citati sono “holoride-ready” nel mercato europeo, in Canada, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina.

Le cuffie per la realtà virtuale abilitate holoride devono essere collegate in modalità wireless al veicolo tramite Bluetooth Low Energy (BLE).

Al momento del lancio, gli utenti holoride potranno immergersi in due giochi di e in una serie di contenuti interattivi. Nel gioco VR “Cloudbreakers: Leaving Haven”, si cntrollaa Dev, robot spazzino Skyjack, e I.O.N.E. raccogliendo rottami metallici. Il contenuto del gioco si adatta e si sincronizza con i movimenti di guida, la durata del viaggio e il percorso.

Il produttore fa sapere che dopo “Pixel Ripped 1989” e “Pixel Ripped 1995”, è in arrivo una nuova versione del gioco ‘nostalgico’ con un look 2D, “Pixel Ripped 1995: On The Road”. Nel gioco, sviluppato per la fruizione in auto, i giocatori accompagnano la famiglia Keene in un viaggio natalizio e sostengono David Keene nella sua missione.