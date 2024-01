CES 2024, Twinkly Matrix è la tenda a matrice di LED più densa al mondo

L’italiana Twinkly ha presentato al CES 2024 il suo nuovo prodotto LED per la decorazione d’interni e illuminazione smart gestibile direttamente da smartphone o applicazione dedicata.

Siamo abituati alle matrici di led pensate inizialmente per le decorazioni natalizie o tende luminose , settore in cui Twinkly ha un primato tecnologico sia per la varietà di prodotti che di software di gestione ma Matrix, questo il nome della soluzione vanta un record è la tenda a matrice di LED con la più alta densità di LED della sua classe.

Grazie al software e alla risposta veloce dei led si può avere un posizionamento preciso ed una grafica a effetto fluido.



Matrix è pensato per ridefinire l’illuminazione ambientale in pochi secondi visto il suo formato pronto all’uso e il design che permette di aggiungere con due semplici ganci a muro e all’effetto gravità un elemento decorativo facilmente removibile che può essere utilizzato sia in a casa si in eventi speciali o allestimenti per il pubblico anche temporanei come fiere e manifestazioni con illimitate capacità di colorazione e rappresentazione di soggetti.

Matrix è di fatto un display luminoso completamente mappabile e personalizzabile con la più alta densità di LED intelligenti al mondo che è controllato da app per riprodurre effetti e animazioni illimitati. Le funzionalità includono opzioni di mirroring dello schermo (al momento solo per Windows), insieme a integrazioni di gioco, per creare esperienze live coinvolgenti e reattive. I LED , offrono anche effetti HD dinamici superiori e animazioni fluide. Le barre leggere su ciascuna estremità assicurano una configurazione perfettamente allineata e senza grovigli.

“In Twinkly, siamo orgogliosi di essere pionieri quando si tratta di illuminazione intelligente. Twinkly progredisce con l’innovazione e con i suoi brevetti, e con Matrix, siamo orgogliosi di dire che abbiamo raggiunto ancora una volta l’obbiettivo” afferma il cofondatore e CEO di Twinkly, Andrea Tellatin. “Matrix non è solo un prodotto. È un’esperienza che trasforma qualsiasi spazio in una tela di luce e colore”.

Matrix fa parte dell’ecosistema Twinkly, e due o più tende Matrix possono essere collegate insieme o abbinate ad altre luci Twinkly per installazioni più grandi e sincronizzate.

Se abbinato a Twinkly Music, Matrix può attivarsi e sincronizzarsi con i suoni in tempo reale, offrendo un effetto unico e sorprendente. Matrix è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Home per un controllo vocale senza soluzione di continuità.

Matrix sarà disponibile a partire dal 31 gennaio 2024 in due varianti: il modello da 1 metro x 1 metro con 480 LED mappabili e il modello da 0,25 metri per 2,4 metri con 500 LED mappabili.

Matrix è ora disponibile per i preordini su www.twinkly.com e su Amazon con prezzo d’acquisto suggerito di 199,99 Euro.