Il kit Netatmo per meteo e comfort degli ambienti è servito su Amazon

Vi abbiamo parlato molte volte del kit Netatmo per il meteo e il comfort degli ambienti domestici. Arriva adesso su Amazon un nuovo bundle, che include anche il coperchio per il sensore da esterno.

Di questo particolare kit per meteo e comfort abbiamo anche pubblicato una recensione in passato. Si tratta di un kit che misura in tempo reale le condizioni dell’ambiente esterno e interno, restituendo informazioni sul meteo e la temperatura esterna, inviando notifiche allo smartphone quando, ad esempio, la qualità dell’aria sta peggiorando. L’app, che si è evoluta nel corso degli anni, permette anche di monitorare l’evoluzione dell’ambiente grazie alla cronologia dei dati. Il tutto, offrendo anche compatibilità con HomeKit di Apple.

Questo vuol dire che è anche possibile utilizzare comandi vocali tramite Siri per consultare i dati dell’ambiente interno o esterno. Ovviamente, il sistema è compatibile anche con Alexa e Google home, così da sfruttare questi assistenti vocali per conoscere i dati ambientali che ci circondano.

Tra le principali funzioni quelle di misurazione in tempo reale dell’ambiente interno ed esterno, tra cui temperatura, umidità e qualità dell’aria interna ed esterna, livello acustico interno, pressione atmosferica, e altre ancora.

Peraltro, il particolare bundle che è apparso su Amazon di recente include anche la custodia protettiva TFA Dostmann. Si tratta di un guscio resistente alle intemperie che protegge il sensore esterno da pioggia e sole, garantendo così letture più accurate e affidabili.

Propone un design smart, che ripara il sensore dalle intemperie e dai raggi solari, ma che allo stesso tempo consente all’aria di circolare liberamente all’interno della custodia, evitando di falsare i rilevamenti.

La custodia si monta molto facilmente e tutto il necessario è incluso all’interno della confezione. E’ possibile fissarla a un palo o posizionarla a terra; in ogni caso la stazione meteorologica sarà sempre protetta a pronta fornire dati precisi, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Prezzi e disponibilità

Il kit con inclusa la custodia protettiva costa 122,99 euro su Amazon con uno sconto del’33%, direttamente a questo indirizzo.

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo può essere integrata con anemometro e pluviometro (anche questi in sconto).

