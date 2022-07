Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond è la più veloce al mondo

Lexar, uno dei principali marchi specializzato in soluzioni di memoria flash, ha annunciare la scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond, definita la più veloce al mondo, e che ha come target videomaker professionisti e creatori di contenuti.

La scheda in questione vanta altissime velocità di trasferimento, fino a 1900 MB/s in lettura e fino a 1700 MB/s in scrittura; la velocità minima di trasferimento garantita di scrittura di 1600 MB/s, permette di accelerare il flusso di lavoro in post-produzione e aumentare la produttività. Le velocità continuative effettive possono ovviamente variare a seconda del dispositivo host.

Con i protocolli PCIe Gen 3×2 e NVMe ad alta velocità, la scheda in questione permette di registrare con facilità video in altissima qualità RAW, ProRes e 8K. La scheda inoltre supporta le specifiche VPG 400 promettendo prestazioni continuative e senza interruzioni quando si scrivono contenuti sulla scheda.

Per maggiore versatilità, la Serie Diamond è retrocompatibile con specifiche videocamere XQD (fotocamere CFexpress con firmware abilitato) e offre ai dispositivi esistenti prestazioni di nuova generazione. Il produttore riferisce che le schede sono progettate per resistere a urti, vibrazioni e temperature estreme (un uso da -10°C a 70°C), per una maggiore durabilità.

Il produttore afferma che tutti i prodotti vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e affidabilità.

La scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond sarà disponibile dalla seconda metà di luglio sul sito del produttore e nei vari negozi di foto/video a partire da 319 euro. Sarà disponibile da subito nei tagli 128GB, 256GB e, da settembre, 512GB;

Il produttore offre garanzia limitata a vita. Le schede di tipo B CFexpress sono compatibili solo con dispositivi che supportano il formato CFexpress. Le velocità massime vengono raggiunte solo quando le si usano con un lettore CFexpress di tipo B, indicato sul prodotto da un logo USB incasellato.