Prime Day, il monopattino per tutti NIU KQi2 Pro scontato di 100 euro

Avete ancora tempo per beneficiare degli sconti Prime Day, dove per tutto oggi è possibile acquistare il monopattino NIU KQi2 Pro con uno sconto di 100 euro sul listino originale.

Si tratta di un monopattino dotato di un potente motore da 300W nominali che consente una velocità massima di 25km/h e pendenza massima in salita del 15%. La capiente batteria al litio da 365Wh con frenata rigenerativa che consente di viaggiare per 40 chilometri circa.

Dalla sua, il monopattino vanta pneumatici tubeless da 10” che garantiscono un’eccellente ammortizzazione. A livello di sicurezza gode di un doppio sistema frenante, mentre il faro alogeno ad alta potenza e clacson meccanico consentono di essere al sicuro durante la guida.

Il monopattino elettrico KQi2 Pro è il primo a montare un nuovo freno a tamburo con volume ridotto del 25%, senza pregiudicare le prestazioni. Il cablaggio integrato migliora nettamente il design e protegge i cavi da usura, perdite e danni. Personalizza la pedana del tuo monopattino con il tappetino NIU sostituibile.

Naturalmente, si tratta di un monopattino connesso. Grazie all’app NIU (il monopattino si collega tramite Bluetooth) e il display a LED, KQi2 Pro offre funzionalità intelligenti all’avanguardia: è possibile, ad esempio, bloccare il monopattino elettrico NIU per allontanarsi con la massima tranquillità, controllare le statistiche di guida e perfino personalizzare la velocità.

Tutti i monopattini elettrici NIU sono dotati di certificazione CE. NIU fornisce una garanzia di 2 anni o 90-180 giorni per diversi componenti e assistenza post-vendita locale.

Per acquistarlo in sconto su Amazon non vi resta che cliccare su questo indirizzo, dove è possibile acquistarlo a 399 euro, anziché 499 euro.

