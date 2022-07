Prime Day, i migliori microonde in offerta da LG, Panasonic, Samsung, Hisense

Cosa c’è di più “smart” di un forno a microonde anche se non è collegato al vostro smartphone? Occupa poco spazio, potete gestire i suoi consumi, lo potete inserire in qualsiasi cucina anche in ufficio e, con gli ultimi modelli permette di realizzare delle cotture che vi sareste sognati tempo fa.

Grazie alla presenza di speciali “pentole”, grill e programmi da diverso tempo è possibile usare la potenza del microonde per friggere, cuocere a vapore, al grill e persino accelerare la preparazione dello Yoghurt con modelli che in sconto costano poco più di 100 €.

Macitynet ha selezionato una gamma dei migliori come caratteristiche tecniche e di quelli più apprezzati dal pubblico e ve li propone qui sotto. Noi uno di questi modelli l’abbiamo comprato nel primo giorno di Prime Day 2022 e lo stiamo utilizzando in questo momento grazie alla consegna rapida di Amazon.

LG MH7265DPS Forno Microonde Smart Inverter con Grill al Quarzo, 32 Litri, 1350 W, Programmi Automatici, Livelli di Potenza Regolabili, Piatto Microonde Crispy Incluso – Nero In offerta a 125,30 € – invece di 269,00 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Panasonic NN-GD38HSSUG Forno a Microonde Inverter, 1000 W, 23 Litri, Nero, 17 Programmi Automatici, Turbo Sbrinamento, Cottura Grill e Vapore In offerta a 164,99 € – invece di 219,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Panasonic NN-C69KSMEPG Forno a Microonde Combinato Ventilato 1000W su 5 livelli, 30L, Grill 1000W Quartz su 2 livelli, 30 Programmi Automatici, Speciale Programma Junior Menu, Design Inox e Nero In offerta a 213,00 € – invece di 389,00 €

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Panasonic NN-DS596MEPG Forno a Microonde Combinato, Tecnologia Inverter, 27 Litri, 1000 W, Modalità Vapore, Grill e Forno, Funzione Turbo Sbrinamento, Cottura Automatica, Argento In offerta a 329,00 € – invece di 589,00 €

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Panasonic NN-DF385MEPG Forno a Microonde, Combinato, 1000 W, 23 l, Argento 31x40x39cm In offerta a 209,00 € – invece di 264,99 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Samsung Microonde Glass Design Microonde con Funzione Vapore e Piatto Doratore, Colore Porcellana, 35 Litri, 7 velocità In offerta a 299,00 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Whirlpool Max 39 WSL Forno a microonde con vaporiera, funzione Griglia e DualCrisp, Scongelamento rapido, Maniglia integrata, plastica, 13 litri, Argento In offerta a 159,99 € – invece di 269,00 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

Hisense H20MOWS1 Forno Microonde con Controllo Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 Watt su 6 Livelli, Colore Bianco In offerta a 67,90 € – invece di 89,00 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Hisense H20MOWS3G Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Bianco In offerta a 79,90 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

Candy MIC20GDFX Forno a microonde da incasso con grill al quarzo, 20 litri, 800 W, 8 livelli di potenza, funzione sbrinamento, 34,3 x 59,5 x 38,8 centimetri, acciaio inossidabile [Classe energetica A] In offerta a 187,00 € – invece di 479,99 €

sconto 61% – fino a 13 lug 22

Toshiba MW2-AG23P(BK) 3-in-1 Forno a Microonde con Grill e Cottura combinata, 23 L, Piatto Girevole con Memoria di Posizione, Timer, Luci LED Integrate, 900 W, Grill 1050 W, Programma pizza, Nero In offerta a 95,00 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Toshiba MW2-MG20P(WH) 3-in-1 Forno Microonde Grill Combinato, 20 L, 5 Livelli di Potenza Regolabili, Timer, 800 W, Grill 1000 W, Bianco In offerta a 83,90 € – invece di 109,99 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Black+Decker BXMY700E Microonde 20L, 700W, Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Black+Decker BXMZ700E, Forno a Microonde con Grill, 20 L, 700W di Potenza, 900W Grill, 9 Livelli di Potenza, Funzione Grill, Funzione Scongelamento, Timer 30 Minuti, Design Compatto, Luce interna In offerta a 79,00 € – invece di 119,90 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Black+Decker BXMZ701E, Forno a Microonde con Grill, 20L, 700W Potenza, 900W Grill, 10 Livelli Potenza, Funzione Grill, Funzione Scongelamento, Timer 99 Minuti, Menu Automatico con 6 Ricette, Compatto In offerta a 84,90 € – invece di 129,90 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

