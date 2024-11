ChatGPT prende casa e dominio grazie ai milioni di OpenAI

Pubblicità

Con un semplice post su X, il CEO di OpenAI Sam Altman, ha comunicato l’acquisto del dominio chat.com, che adesso reindirizza automaticamente a ChatGPT.

In precedenza, il dominio era stato acquistato da Dharmesh Shah, fondatore e CTO di HubSpot, che lo aveva comprato nel 2023 per 15,5 milioni di dollari. Qualche mese dopo, Shah aveva annunciato di aver rivenduto il dominio, senza però rivelare i dettagli della transazione o l’identità dell’acquirente.

Tuttavia, aveva confermato di averlo rivenduto a un prezzo superiore a quello di acquisto:

Ho acquistato chat.com per un motivo semplice: credo che l’interfaccia utente basata su chat (#ChatUX) rappresenti il prossimo grande cambiamento nel software. Comunicare con i computer tramite un’interfaccia linguistica naturale è molto più intuitivo, reso possibile dall’Intelligenza Artificiale Generativa

Poco prima della vendita, il dominio chat.com reindirizzava brevemente proprio al posto in cui il CEO di HubSpot aveva scritto semplicemente “chat.com”, mentre adesso reindirizza alla pagina home di ChatGPT.

Inoltre, Shah ha confermato sempre con un post su X che è il misterioso acquirente del dominio è OpenAI, aggiungendo che la vendita sarebbe avvenuta in cambio di azioni, anziché di denaro. La scelta di un dominio semplice come “chat.com” rispecchia certamente gli sforzi di rebranding di OpenAI. A settembre, l’azienda ha annunciato, infatti, una nuova serie di modelli linguistici tutti accomunati con il suffisso “o1”.

In quella stessa occasione, l’ex direttore della ricerca, Bob McGrew, aveva dichiarato a The Verge che sperava che la serie “o1” segnasse “il primo passo verso nomi più chiari” per comunicare meglio il lavoro svolto dell’azienda.

La storia dei domini di lusso ha lunga data e chat.com non è certamente il primo. La startup Friend ha speso 1,8 milioni di dollari per il dominio friend.com, dopo aver raccolto 2,5 milioni di finanziamenti. Con OpenAI che ha appena raccolto 6,6 miliardi, spendere oltre 10 milioni – in contanti o in azioni – per un dominio come chat.com è un investimento strategico di importo modesto.

Si avvicina il compleanno di ChatGPT: OpenAI e Sam Altman hanno in serbo sorprese in arrivo entro la fine dell’anno. Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.