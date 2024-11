Twinkly Tree Topper è il puntale Smart per l’albero di Natale

Pubblicità

Dopo la catena di luci, ecco che Twinkly completa l’illuminazione Smart dell’albero di Natale con un puntale nello stesso stile: si chiama Tree Topper ed è appunto progettato per diventare il punto focale della cima dell’albero.

Con la sua forma elegante a stella e i suoi 76 LED, non è una semplice decorazione, ma una vera e propria fonte di luce che si integra armoniosamente con l’intero albero.

Le luci LED integrate nel Twinkly Tree Topper sono programmabili e, proprio come accade con la catena di LED per i rami dell’albero, possono essere controllate tramite l’app Twinkly per iPhone, iPad e Android.

Dopo averlo montato, basta inquadrarlo con la fotocamera del telefono per scansionare e mappare il puntale: a quel punto sarà possibile creare scenari luminosi personalizzati, scegliendo tra quelli preimpostati o progettandone di nuovi completamente da zero.

Grazie alla possibilità di personalizzare le modalità di illuminazione, è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori, effetti luminosi e animazioni, in modo da ottenere l’atmosfera perfetta per ogni occasione.

Non solo le luci si accendono, ma possono anche essere sincronizzate con la musica o altre luci Twinkly presenti nell’ambiente, creando un’armonia visiva unica e coinvolgente.

Come le altre del marchio è compatibile con i principali assistenti vocali, tra cui Alexa e Assistente Google, facilitando l’utilizzo a chi non vuole ricorrere sempre all’app. Inoltre si adatta facilmente alla maggior parte degli alberi di Natale in commercio, senza bisogno di complesse operazioni di montaggio.

L’aspetto ecologico non è trascurato: l’alimentazione avviene tramite USB-C, un sistema efficiente e sostenibile che riduce il consumo energetico – dice Twinkly – pur mantenendo una qualità luminosa superiore.

Dove comprare

Twinkly Tree Topper costa 49,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Su Twinkly

L’azienda è spesso finita tra le nostre pagine per la bella innovazione che porta nell’illuminazione di casa, in special modo per quanto riguarda le decorazioni natalizie. Dalle luci per l’albero fino all’illuminazione stradale di Portofino, con la capacità di creare l’atmosfera giusta anche durante il resto dell’anno in occasione di feste, compleanni e serate-cinema in casa.

Della gamma Twinkly fa parte anche la più recente serie Plus e diversi modelli che abbiamo avuto anche l’occasione di recensire.

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione Smart degno di tale nome, con Twinkly andate sul sicuro. Per scegliere quello natalizio che fa più al caso vostro potete affidarvi alla nostra guida delle migliori luci natalizie.