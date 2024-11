OpenAI e Sam Altman anticipano botti GPT di fine anno e super AI

Pubblicità

Da tempo circolano anticipazioni sul prossimo modello AI nome in codice Orion, che potrebbe chiamarsi o meno GPT-5, ma Sam Altman e altre figure di spicco di OpenAI hanno bollato il tutto come “fake news” durante una recente sessione Ask Me Anything su Reddit.

Ma anche se GPT-5 o come si chiamerà non arriverà nel 2024, questo non significa che non ci siano novità OpenAI in arrivo. Non si tratterà di un balzo importante come GPT-5, avverte Sam Altman, ma il CEO assicura “Abbiamo delle ottime uscite in arrivo più avanti quest’anno”.

Dal rilascio del primo ChatGPT il 30 novembre del 2022 il mondo della tecnologia è cambiato: il secondo compleanno è una ricorrenza importante e ghiotta che OpenAI non si lascerà scappare. Anche se Sam Altman e colleghi non si sbilanciano troppo, anticipano che il modello AI più celebre diventerà ancora più potente e versatile, grazie a un maggior numero di GPU per addestramento e inferenza.

È possibile che nelle novità entro fine anno ci siano anche miglioramenti per ChaGPT Search, il primo strumento OpenAI che fonde ricerche online, fonti e contenuti attendibili per fornire risposte utili e concise al posto di decine e decine di pagine web e collegamenti.

Forse non arriverà entro il 2024, ma Sam Altman anticipa “Non vedo l’ora che arrivi un futuro in cui una query di ricerca possa rendere dinamicamente una pagina web personalizzata in risposta!”.

Tra le previsioni per il 2025, come già più volte sostenuto da Nvidia, Microsoft, Salesfoce e molti altri ancora, OpenAI indica l’abilità di ChatPGT di eseguire sempre più attività in autonomia, il tema degli agenti intelligenti o autonomi, destinato a diventare predominante il prossimo anno.

Infine una chicca: rispondendo alla domanda di un utente Reddit Sam Altman dichiara che a suo parere la super AI, la General Artificial Intelligence che può sostituire l’uomo in praticamente tutto o quasi, può già essere raggiunta con l’hardware attuale. Peccato però che servano migliaia di miliardi di dollari e anni per costruire fabbriche di chip e datacenter.

