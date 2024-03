Google I/O 2024, c’è la data ufficiale

Sono stati vari gli annunci di Google quest’anno (incluso il chatbot Gemini) e ulteriori novità arriveranno con Google I/O, evento nel corso del quale vedremo probabilmente nuovi annunci relativi ad AI e nuovo hardware.

Google ha diramato gli inviti alla stampa, svelando che l’annuale conferenza rivolta agli sviluppatori si svolgerà il 14 e il 15 maggio presso lo Shoreline Amphitheatr di Mountain View (California).

Nell’invito non si parla dello streaming dell’evento ma è probabile che sarà possibile seguire il keynote e alcuni eventi dedicati da YouTube e altri siti di Google, utile per quanti non potranno seguire in presenza.

Gli sviluppatori possono registrarsi da questa pagina e ricevere mail con aggiornamenti e accedere alle sessioni on-demand.

Sia sull’invito, sia sul sito dedicato, Big G descrive l’evento in modo vago: “Scopri i nuovi strumenti di Google per sviluppatori, come stimolano l’innovazione e possono migliorare il tuo flusso di lavoro per la massima produttività”.

È facile prevedere nuovi annunci relativi ad intelligenza artificiale, alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno, ma non mancheranno novità per le piattaforme software mobile, verosimilmente con tutto ciò che riguarderà Android 15, e altre novità che riguardano lo sviluppo di applicazioni web e mobile attraverso Google e relative tecnologie per Chrome, Chrome OS, “motori” vari, ecc.

Non è da escludere poi la presentazione di novità quali il Pixel 8a; finora non sono però circolate indiscrezioni e bisognerà aspettare ancora qualche settimana per le conferme del caso. Se Google seguirà lo stesso schema dell’anno scorso (con l’annuncio del Pixel 7A), non mancheranno anche a maggio le novità hardware.

Tenutasi per la prima volta nel maggio 2008, Google I/O è simile ad altre conferenze, sempre tenute da Google, come il Google Developer Day o alla WorldWide Developers Conference (WWDC) di Apple, l’annuale conferenza che la Casa di Cupertino dedica agli sviluppatori e che si svolge in California.