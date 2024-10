ChatGPT parla con voce più umana anche in Italia

Pubblicità

La voce più umana di ChatGPT è disponibile in UE, Italia inclusa, per la prima volta dal lancio di alcuni mesi fa. OpenAI ha fatto sapere che gli utenti “Plus” di Unione europea, quindi anche in Italia, oltre che in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, ora possono accedere ad Advanced Voice di ChatGPT.

Gli utenti dell’app per Android e iOS possono conversare in modo più naturale con il chatbot, sfruttando capacità audio native del modello GPT-4o e offrire conversazioni più naturali e in tempo reale. Come accennato, la funzione è limitata agli utenti con abbonamento Plus; in futuro dovrebbe essere disponibile anche per chi usa il servizio gratuitamente, ma per ora è obbligatorio l’abbonamento.

Peculiarità di Advanced Voice è la possibilità di interpretare segnali non verbali, tenendo conto della velocità con sui si parla, di pause e altre “sfumature emotive”. Se la funzione è attiva (vi sono ancora delle limitazioni giornaliere) viene mostrata una sfera blu al centro dello schermo all’interno della quale sembrano muoversi velocemente delle nuvole.

Al primo avvio è possibile scegliere la voce di ChatGPT (si può cambiare anche dopo dalle Impostazioni) ognuna delle quali caratterizzata da tonalità diverse. Nove quelle per ora disponibili: Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce e Vale. La durata massima delle conversazioni con la modalità Advanced Voice non è indicata ma l’utente vedrà una segnalazione quando mancano 15 minuti al termine delle conversazioni.

Queste ultime possono essere memorizzate; le clip audio possono essere eliminate e, secondo quanto afferma OpenAI, non vengono usate per l’addestramento dei modelli. Al termine delle conversazioni, è disponibile la trascrizione, facilmente consultabile.

Una curiosità: manca la voce “SKy”, oggetto di una diatriba con Scarlet Johansson che ha costretto OpenAI a ritirarla. Ovviamente è sempre bene non fidarsi troppo di quello che raccontano le AI: non mancano errori clamorosi, vere e proprie allucinazioni ma anche informazioni non precise. Il buon senso suggerisce sempre di rileggere e verificare le varie affermazioni.

