CHUWI HeroBook Pro 14,1, il portatile con 8 GB di RAM e 256 di SSD a 237 € con codice sconto

Se per voi è arrivato il tempo di cambiare portatile, ecco l’offerta che potrà risolvervi tutti i dubbi. CHUWI HeroBook Pro 14,1, il portatile con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, è in offerta lampo a 237,58 euro grazie ad un coupon sconto, che vi mostriamo in calce.

Abbiamo già citato due delle più importanti caratteristiche del notebook, ossia RAM e memoria interna, rispettivamente da 8 GB e 256 GB di tipo SSD. Non sono, però, le uniche caratteristiche rilevanti per la periferica, che è equipaggiata con il processore Intel Gemini Lake N4000 Intel, un quad core a 1,1GHz e fino A 2,6GHz, affiancato da una scheda grafica UHD Graphics 600.

Il portatile gode di modulo WiFi dual band 2,4GHz / 5,0GHz, per una navigazione ad alta velocità. A livello hardware monta un ampio schermo IPS da 14,1 pollici, con risoluzione di 1920 x 1080. Il monitor offre chiarezza nei colori, anche grazie ad ampi angoli di visione.

Non manca una fotocamera frontale per foto selfie e per chattare, con una risoluzione di 0,3 MP. All’interno, il vano M.2 permette di estendere la memoria tramite SSD fino a 512 GB. La batteria assicura un tempo di utilizzo fino a 9 ore di riproduzione video.

Chuwi HeroBook Pro gode di Bluetooth 4, di scheda wireless Dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz, con supporto WI-FI: 802.11 a / b / g / n. Altri ingressi includono un ingresso jack da 3.5mm,

Mini HDMI e slot per MicroSD, oltre a un ingresso USB 3.0 e uno 2.0.

Il portatile ha un peso di 1,39 kg, mentre le dimensioni sono contenute in 33,20 x 21,40 x 2,13 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 310 euro, mente al momento lo si acquista a 237,58, grazie al codice sconto GBCNHBOOK da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.