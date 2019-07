Circondatevi di silenzio notte e giorno grazie allo sconto su Bose Sleepbuds

Finestre aperte, vicino rumoroso, cane in cortile che abbaia, coinquilino che lascia la TV accesa, compagno di letto che russa? A parte soluzioni improprie (lancio di secchi d’acqua al vicino, staccare la corrente elettrica al coinquilino, andare a dormire in bagno per non sentire russare, lanciare una polpetta con sonnifero al cane) per avere un po’ di silenzio potreste pensare di comprare le Bose Sleepbuds i vendita ad un prezzo eccezionale su Amazon 197,61 €.

Gli auricolari sono quelli di cui abbiamo parlato al momento del lancio. Come lascia intendere lo stesso nome di questi auricolari, sono ottimizzati per mascherare i rumori indesiderati, consentendo un riposo tranquillo se si tratta di dormire oppure un po’ di quiete se stiamo parlando di ore del giorno. Propongono un design molto compatto e non riproducono musica in streaming, bensì suoni rilassanti precaricati per consentire a chi li indossa di addormentarsi e rilassarsi al meglio.

Il design è studiato appositamente anche per stare sdraiati su un fianco, potendo scegliere tra gli inserti in tre misure fornite in dotazione, così da trovare quelli che più si adattano a voi. Al suo interno una batteria ricaricabile che offre fino a 16 ore di utilizzo. nella confezione c’è una pratica e compatta custodia, così da mantenere gli Sleepbuds sono sempre carichi, protetti e pronti all’uso, potendo usufruire di una ricarica aggiuntiva senza collegare la custodia a una presa di corrente.

Gli auricolari si controllano e personalizzano esclusivamente tramite l’app Bose Sleep, potendo selezionare il tipo, il volume e la durata del suono rilassante ed impostare la sveglia che sentirà solo chi ha gli auricolari indossati.

Questi auricolari hanno un prezzo di listino di 270 euro. Le si trova anche ad un prezzo leggermente scontato. Ma nessuno le offre, grazie anche ad uno sconto nel carrello, a 197,61 euro come Amazon.