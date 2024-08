Civilization VII arriva su Mac a inizio 2025

Pubblicità

Civilization VII – nuovo capitolo del videogioco strategico a turni, appartenente alla serie Civilization iniziata da Sid Meier – arriverà su Mac a febbraio 2025.

Il gioco (una della serie più longeve del settore) sviluppato da Firaxis Games e 2K Games, arriverà l’11 febbraio 2025 nel nuovo capitolo in variante per Mac, Windows e SteamOS/Linux.

Nella descrizione del gioco, leggiamo: “Guida il tuo popolo e forgia il più grande impero della storia [..]. In Civilization VII, le tue decisioni strategiche definiranno il fulcro culturale stesso del tuo impero. Guida la tua civiltà nei panni dei leader più leggendari della storia dell’umanità e influenzane il corso scegliendo una nuova civiltà per il tuo impero con il passare di ogni epoca. Erigi città e costruisci meraviglie architettoniche per espandere i tuoi confini, dai forma al futuro della tua gente con scoperte scientifiche e ridisegna i confini del mondo conosciuto collaborando con le altre civiltà… oppure conquistandole. Accompagna l’umanità in un futuro di prosperità in giocatore singolo, oppure mettiti alla prova nelle modalità multigiocatore online. Turno dopo turno, il passato avanza e il futuro si restringe: quale sarà la tua strada? Brandisci la penna o la spada, e poni le fondamenta di un impero millenario in Civilization VII”.

È possibile pre-ordinare la versione base a 69,99€; la Deluxe Edition costa 99,99€ e la Founders Edition costa 129,99€.

La Deluxe Edition include i pacchetti Tecumseh (specializzato nella difesa e diplomazia) e Shawnee Pack (una civiltà dell’epoca delle esplorazioni che eccelle nello sfruttamento delle risorse naturali) e permette di giocare fino a 5 giorni prima della data di uscita ufficiale. La Founders edition include gli elementi del Pacchetto Deluxe e Right to Rule Collection, con funzionalità aggiuntive che consentono di modificare vari aspetti, personalizzare i profili e cambiare le skin di scout e palazzo dei Fondatori.