Come trovare iPhone con Apple Watch usando il flash LED a intermittenza

Un po’ tutti sanno che è possibile sfruttare l’Apple Watch per trovare iPhone, opzione utile quando abbiamo lasciato nei paraggi il telefono ma non ricordiamo esattamente dove l’abbiamo lasciato (magari è finito sotto il divano, sotto le lenzuola, l’abbiamo lasciato su una scrivania in una stanza della casa, ecc.). È possibile riprodurre un suono sul telefono (accesso e con bluetooth attivo) abbinato allo smartwatch; se siamo in un ambiente nel quale il suono emesso dal telefono potrebbe essere difficile da sentire, l’alternativa è attivare dallo smartwatch l’intermittenza flash LED sul telefono (particolarmente utile al buio). Ecco come fare:

Con l’Apple Watch al polso (e sbloccato) eseguite il gesto dello swipe dal basso verso l’alto Premendo una sola volta l’icona di iPhone, quest’ultimo emette un suono; se, oltre il suono, vogliamo che l’iPhone attivi la torcia lampeggiante, basta tenere premuta l’icona dell’iPhone.

Se vi trovate in un ambiente di grandi dimensioni e non sentite il suono e non vedete il flash LED del telefono, spostatevi di qualche metro e riprovate più volte fino a quando non sentite da dove proviene il suono o vedete la del flash.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.