Da Plugable una docking station per collegare fino a cinque monitor ai MacBook

Nell’ambito del CES2025 di Las Vegas, Plugable ha presentato la docking station UD-7400PD, accessorio che supporta fino a cinque monitor esterni. Sfruttando la tecnologia DisplayLink, anche gli utenti di MacBook con chip M1 e M2 (ufficialmente limitati a 1 solo display esterno), possono sfruttare più schermi esterni.

Lo stesso produttore ha presentato anche PS-10CC, un caricatore USB-C con 10 porte con funzionalità intelligente di allocazione dell’alimentazione e funzione di gestione della ricarica basata sulla priorità USB (dando priorità allo stato della batteria rispetto alla velocità in modo che si verifichi un tempo di ricarica più lento).

La Docking Station UD-7400PD integra un chipset DisplayLink DL-7400 ed è indicata come la prima in grado di supportare fino a cinque monitor, inclusi 4 monitor 4K e uno schermo 8K. Offre anche il Power Delivery fino a 140W, ed è quindi utilizzabile per ricaricare senza problemi anche i laptop più esigenti.

Il produttore riferisce di uno splash screen “intelligente” che appare quando la docking station è alimentata ma non collegata al computer, mostrando informazioni in tempo reale, dettagli sulle risorse ma anche un codice QR con dettagli relativi al collegamento e a risorse di supporto.

La docking station offre due porte HDMI e tre porte USB-C con supporto DisplayLink, consentendo di supportare senza problemi diverse configurazioni di display, la possibilità di gestire fino a 4 schermi 4K a 120Hz e uno schermo aggiuntivo con risoluzione fino a 8K usando monitor compatibili. Il produttore sottolinea che è perfetta per analisti finanziari che sfruttano costose configurazioni con dashboard multischermo, content creator che hanno bisogno di funzionalità di editing tra più schermi e professionisti vari che aprono e lavorano con più applicazioni contemporaneamente.

UD-7400PD (che dovrebbe arrivare a marzo con un prezzo di listino negli USA di 265$) offre una porta USBC a 10Gpbs USB-C frontale con supporto ricarica 30W, 2 porte frontali USB-A a 10Gbps, compresa una con supporto alla ricarica, Ethernet, audio in/out e slot tipo Kensington per bloccare la dock alla scrivania.

Per quanto riguarda PS-10CC, il caricatore USB-C con 10 porte, è indicato come in grado di offrire fino a 100W come potenza di uscita totale. È un accessorio compatto, robusto, utilizzabile sia in ambienti domestici, sia in ambienti professionali. Il prezzo di quest’ultimo accessorio non è stato comunicato.

