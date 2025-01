LG, un monitor 6K da 32″ Thunderbolt 5 con design ispirato al Pro Display XDR di Apple

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, LG ha mostrato un monitor 6K con un design sottile che ricorda il Pro Display Retina 6K da 32″ di Apple.

Peculiarità del monitor Ultrafine 6K di LG è che si tratta del primo con supporto nativo alla tecnologia Thunderbolt 5. Il sito statunitense Macrumors fa notare che il display in questione dovrebbe supportare throughput fino a o 80 gigabyte al secondo, e dovrebbe essere compatibile senza problemi con computer quali i MacBook Pro con M4 Max e il Mac mini con M4 Pro.

Il monitor di LG è ovviamente compatibile anche con protocolli quali USB-C e Thunderbolt 3/4, così come USB4 ma la connessione Thunderbolt 5 consente di gestire senza problemi risoluzioni elevate e gestire frame rate elevati. Diciamo “dovrebbe” perché nel momento in cui scriviamo l’azienda sudcoreana non ha indicato ufficialmente le specifiche tecniche.

Il display vero e proprio sfrutta un pannello nano IPS Black promettendo “eccezionale precisione cromatica, elevato contrasto e ampio gamut colore” in grado di coprire il 99,5% dello spazio Adobe RGB e il 98% del DCI-P3, elementi che lo rendono perfetto per professionisti che hanno bisogno di gestire media vari e performance di alto livello nella gestione dei colori.

Il design è ultra-slim, sembra perfetto da abbinare a un a Mac Mini o Mac Studio ed è chiaramente ispirato a quello dei Studio Display o Pro Display XDR di Cupertino (basta mettere a confronto quelli di Apple con questo di LG).

Non è chiaro se offrirà refresh rate di 60Hz, 120Hz o superiore, e non sono al momento noti prezzi e data di uscita prevista. Negli USA un monitor da 32″ 6K come il modello UltraSharp di Dell costa intorno ai 2500$. Il display top di gamma di Apple, il Pro Display XDR, parte da 5599€.