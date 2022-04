I migliori accessori smart per la bici

La bella stagione è ormai iniziata, e in molti staranno già spolverando le proprie bici, per iniziare lunghe passeggiate all’aperto. Considerato che le due ruote accompagneranno molti utenti fino all’inizio del prossimo inverno, ecco una serie di utili accessori per la bici, tra smart e non smart per rendere l’esperienza di guida più confortevole e sicura.

Altoparlante Bluetooth

E’ vero che ascoltare i suoni della natura potrebbe essere la miglior colonna sonora per una passeggiata in bici, ma per chi non vuole rinunciare alla musica, un altoparlante bluetooth potrebbe essere la soluzione ideale. Ne esistono davvero innumerevoli, ma quello che vi consigliamo è economico, e ha un aggancio per tenerlo fermo al manubrio. Inoltre, le piccole dimensioni gli permettono di non risultare troppo invasivo, e di non appesantire l’estetica della bici. Lo trovate a questo indirizzo a meno di 27 euro, disponibile in diverse colorazioni.

Navigatore GPS

Per chi vuole il massimo per la propria escursione in bici non può mancare un Ciclo-computer GPS. Quello Garmin che vi consigliamo ha un schermo touch da 3 pollici, impermeabile e adatto all’uso con i guanti, visibile anche alla luce diretta del sole. Include Garmin Cycle Map precaricata con indicazioni di navigazione dettagliate e percorsi più popolari basati sull’esperienza dei ciclisti di Garmin Connect. Il GPS integrato registra la distanza, la velocità, la quota e la posizione dell’uscita in bici ed è compatibile con le luci della serie Varia. Se associato ad uno smartphone sarà possibile utilizzare le funzioni di connettività, incluse LiveTrack e GroupTrack, Smart Notification, messaggi rider-to-rider e rilevamento incidenti integrato. Su Amazon si acquista anche a rate, a questo indirizzo per circa 249 €.

Luce Radar Garmin Varia

La sicurezza prima di tutto quando si va sulle due ruote. Ed allora, ecco il radar retrovisore Varia RTL515 di Garmin, che fornisce avvisi visivi e acustici per i veicoli in avvicinamento da dietro fino a 140 metri di distanza. Funziona associato ad un ciclocomputer Garmin Edge, un wearable Garmin o anche con uno smartphone compatibile, e avvisa gli automobilisti della propria presenza in strada già da 1,5 km di distanza grazie a oltre 65 lumen di potenza in modalità lampeggiante.

Varia RTL515 si monta sul tubolare del sellino di ogni tipo di bici da strada e ha un’autonomia fino a 16 ore. Se utilizzato con uno smarphone compatibile è possibile sfruttarlo con l’app Garmin Varia, oppure con le proprie app di navigazione, come Ride with GPS, così da visualizzare in sovrapposizione alle mappe gli avvisi del radar retrovisore. Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.

Porta smartphone

Si sa, lo smartphone è ormai diventato uno strumento onnipresente, quale che si l’attività che si sta svolgendo. Anche quando si va in bici può risultare utile. Ed allora, vi consigliamo un porta cellulare, sempre da innestare sul manubrio. Ne abbiamo scelto uno protetto, così da non doversi preoccupare di eventuali schizzi d’acqua. In ogni caso, risulta protetto leggermente anche da possibili urti. Quello che vi proponiamo è universale, quindi compatibile con la maggior parte dei terminali, purché con una grandezza compresa tra i 4,5 e 6,8 pollici. Sì, è adatto per tutti gli iPhone, dal mini al max. Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo a meno di 25 euro.

Casco con frecce

Come già detto, la sicurezza in primis. Ed allora, un casco con frecce incorporate assolverà ad una duplice funzione: da un lato proteggerà il rider da eventuali incidenti, dall’altro segnalerà il cambio di direzione ai veicoli che ci seguono.

C sentiamo di consigliarvi il casco LIVALL, che oltre ad essere unisex, è anche smart, e che si collega tramite bluetooth allo smartphone, in grado di inviare automaticamente notifiche di emergenza in caso di incidente, fornendo anche la posizione GPS. Include un sistema di luce a LED sul retro, oltre che altri LED che fungono da segnalatori di direzione.

Costa circa 120 euro ed è disponibile in diverse misure.

Torcia per bici

Una torcia potrebbe essere utile davvero in molte occasioni. Quella che vi proponiamo è estremamente economica, ma non rinuncia ad un fascio di luminosità di 1200 lumen, per una visibilità fino a 300 metri. Grazie alle due modalità, permette di offrire luce alta o bassa, e incluso in confezione anche la luce posteriore con 5 modalità (Rosso – Bianco – Rosso lampeggiante – Bianco lampeggiante – Rosso e Bianco lampeggiante). La batteria da 2400 mAh è facile da ricaricare, tramite il classico connettore USB; inoltre, è certificata P65, dunque impermeabile. Su Amazon costa 15,59 euro e si acquista da qui.

Kit riparazione

Naturalmente, durante escursioni, soprattutto quelle off road, può accadere di tutto, anche una foratura. Ed allora, per non rovinarsi la gita, è consigliabile portare con sé un kit per le riparazioni. Quello che vi proponiamo include borsa nera per bicicletta, un set di 16 chiavi ad alta durezza, una mini pompa per bicicletta, tubo di prolunga per pompa ad aria, 12 toppe per pneumatici, 2 leve in metallo, 2 leve per pneumatici in plastica, 2 viti, 2 valvole di espansione, valvola ad ago, e adattatori per valvole. Il tutto a 21,99 euro su Amazon.

Pompa gonfia pneumatici

Immancabile, ovviamente. Una pompa portatile da portare con sé per poter porre rimedio a eventuali problemi di pressione, e per poter gonfiare la ruota dopo averla riparata. Quella che vi proponiamo ha un costo inferiore a 10 euro, si attacca facilmente al tubolare della bici, e gode di numerosi adattatori e prolunghe, per poter gonfiare qualsiasi ruota, con possibilità di raggiungere una pressione massima di 140 PSI. Clicca qui per acquistarla.

Antifurto REAPP Bloccadisco

Il bloccadisco REAPP è adatto sia per moto, che per biciclette. È dotato di un sensore sensibile incorporato, una volta rilevata una vibrazione o un movimento, emetterà un allarme continuo di 110 decibel per fermare eventuali ladri che cercano di spostare i veicoli o forzare la lucchetto. E’ dotato del cilindro lucchetto in lega di alluminio, risultando così robusto. La batteria al suo interno può durare fino a 6 mesi, con circa 10 attivazioni al giorno. Si acquista su Amazon a meno di 30 euro direttamente da qui.

Indicatori di direzione Cosmo Ride

Davvero un tocco di stile e design per portare massima sicurezza ai viaggi in bici. Cosmo Ride è una proposta elegante per aggiungere gli indicatori di direzione alla vostra bici, o magari da attaccare su un caschetto tradizionale. In sostanza, si tratta di un unico pezzo di forma allungata, il cui perimetro è ricoperto di luci a LED, che possono fungere da stop rosso o frecce direzionali arancioni. Si utilizza in tandem con il telecomando posizionato sul manubrio, anche se la vera funzionalità che lo differenzia dal resto dei concorrenti è l’app di supporto.

L’applicazione mobile risulta essere uno vero assistente per la guida, che consente di condividere la propria posizione alla guida, ma anche di allertare i propri contatti nel caso di incidente, grazie al rilevamento di caduta automatico.

Costa 61 euro al momento in cui scriviamo e lo si acquista direttamente a questo indirizzo.

