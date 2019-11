ColorWare propone gli AirPods Pro verniciati in tanti colori diversi

ColorWare è un’azienda statunitense che da anni si è notare per la sterminata gamma di colori con i quali offre i prodotti Apple. A listino l’azienda propone ora anche i nuovi AirPods Pro con verniciature personalizzate, disponibili in decine di tonalità diverse, inclusi colori solidi, brillanti e metallici.

Ogni auricolare può essere verniciato con tonalità diverse, così come la custodia di ricarica wireless, e l’utente può scegliere la finitura lucida o opaca.

La personalizzazione fa schizzare il prezzo a 389$, in pratica 140$ in più rispetto ai 249$ di listino degli AirPods Pro. Il prezzo non include la personalizzazione della custodia wireless per la quale bisogna aggiungere altri 50$.

Per verniciare gli ‌AirPods Pro con colori personalizzati, gli accessori devono essere smontati con attenzione in modo da lavorare sulle parti esterne e non danneggiare l’elettronica interna. Non è possibile spedire AirPods Pro già in proprio possesso ma dal sito di ColorWare ordinare il prodotto con la tonalità desiderata.

ColorWare garantisce i prodotti 12 mesi, oppure 24 mesi con l’acquisto di una garanzia aggiuntiva. Se non si è soddisfatti, è possibile restituire il prodotto entro 30 giorni ma è richiesto il pagamento di un corrispettivo del 25%.

ColorWare in passato ha offerto verniciature per gli iMac G5, gli iPod di quarta generazione, le console di gioco come Xbox, PlayStation 2, GameCube e laptop Windows, i primi AirPods, ecc.