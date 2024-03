Colorware, nessuno resiste ad Apple Pencil modificata

Fa venire voglia di temperarla, ma è assolutamente sconsigliato: quella che vedete in foto infatti non è una matita bensì la ben nota Apple Pencil di seconda generazione sapientemente verniciata da Colorware.

L’azienda è altamente esperta in questo campo e in diverse altre occasioni è apparsa tra le nostre pagine proprio perché è stata in grado di dare un nuovo volto ai dispositivi Apple, come quella volta (era novembre del 2019) in cui aggiunse decine di tonalità diverse agli iPad e agli AirPods Pro, che chi voleva poteva acquistare in esclusive colorazioni brillanti o dalla finitura metallica.

Altre volte ha riesumato l’inconfondibile design dei vecchi Macintosh per dare un aspetto retrò sia agli iPhone che agli iMac, un effetto nostalgico che nel 2017 riuscì a portare anche sui controller della Switch facendoli assomigliare ai joypad del primissimo Nintendo.

Apple Pencil variante Number #2

Questa volta però Colorware si è davvero superata perché nel far sembrare Apple Pencil 2 una classica matita HB 2 con tanto di punta nera e gomma rosso mattone, ha trasferito allo stilo digital di Cupertino quel familiare aspetto che in un certo senso ne rende l’uso ancora più piacevole.

Non si tratta solo di tenere in mano un pezzo di tecnologia; si tratta di portare con sé un simbolo di unicità che la dice lunga.

Purché non la temperiate, certo, o non decidiate di mordicchiare la gomma, perché i materiali rimangono quelli di Apple Pencil 2, lo stilo perfetto per iPad con la sua elevata precisione nel tratto, il riconoscimento dell’inclinazione e del livello di pressione, di impercettibile latenza. «Non solo intelligente» perché con questo nuovo volto diventa «anche bella da vedere».

Disponibilità e prezzo

Purtroppo tutto questo si paga: se considerate infatti che Apple Pencil 2 nella super classica tonalità bianco Apple originale negli USA costa 129 $ (in Italia 149 euro), qui bisogna aggiungere quasi 86 dollari per comprarla perché Colorware la vende per 215 dollari, circa 198 euro.

In Italia Apple Pencil si può comprare anche su Amazon: quella di prima generazione costa 119 € mentre la Apple Pencil 2 costa 149 €.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Pencil di seconda generazione qui, invece per un confronto tra il modello di prima e seconda generazione rimandiamo a questo articolo di macitynet.