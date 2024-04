Come eliminare l’orologio dalla schermata di login di macOS

All’avvio, le versioni più recenti di macOS mostra normalmente la schermata di login con le indicazioni di data e ora sullo sfondo. Queste informazioni sono mostrate al centro in alto, insieme a un messaggio che l’utente può personalizzare (ne abbiamo parlato qui).

L’orologio nella schermata di login è generalmente comodo per gli utenti ma se per qualche motivo non è di vostro gradimento, è possibile disattivarlo (o meglio non mostrarlo), lasciando trasparire l’immagine di sfondo in modo ancora più completo. Ecco come procedere:

Aprite Impostazioni di Sistema Selezionate (sulla sinistra) la voce “Schermata di blocco” L’opzione da cercare a destra della finestra che appare è “Mostra l’orologio in formato grande”

Le opzioni che è possibile selzionare sono “Sul salvaschermo e sulla schermata di blocco”, “Nella schermata di blocco” e “Mai”.

Selezionando l’opzione “Mai” il grande orologio che appare nella schermata di login scompare (l’ora, in formato più piccolo, appare ad ogni modo in alto a destra).

