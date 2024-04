iPad 2024 individuato in rete, le prime tracce

Il lancio di nuovi iPad è sempre più vicino e dopo previsioni e pseudo annunci è il turno dei codici dei numeri di serie che vengono svelati in anticipo.

Nelle registrazioni del regolatore indiano è apparsa una nuova versione di iPad, in anticipo rispetto alla sua ipotetica presentazione attesa per il mese prossimo.

La segnalazione, individuata da 91Mobiles, è apparsa nel database dell’Ufficio Norme Indiano (BIS) con il numero di modello A2386. Questo numero, all momento, non corrisponde a nessun dispositivo Apple conosciuto. Facile ipotizzare, dunque, che si tratti del prossimo tablet della Mela. O quasi.

91Mobiles e diversi altri siti hanno erroneamente suggerito che anche il codice A2387 si riferisca ad un nuovo modello di iPad, ma in realtà si tratta della batteria dell’iPad Pro da 12,9 pollici della generazione attuale e di quella precedente. Ed allora, anche la sigla A2386 potrebbe non fare direttamente riferimento ad un nuovo iPad, bensì alla batteria di uno dei nuovi iPad.

Non è chiaro se questo dispositivo sia un nuovo iPad Air o un iPad Pro, ma entrambe le linee di prodotti dovrebbero essere aggiornate a maggio prossimo.

I nuovi modelli di iPad, comunque, sono accreditati come prossimi al lancio da diverse settimane, e questa ultima apparizione nelle registrazioni dell’ufficio indiano sembrano confermare le aspettative. A breve, insomma, ci sarà la disponibilità di nuovi modelli.

Il prezzo potrebbe salire di tanto

Al di là di queste ultime indiscrezioni, le brutte notizie sembrano essere dietro l’angolo quando si tratta di prezzi.

Se vi dicessimo che i nuovi iPad Pro potrebbero arrivare a costare quasi il doppio rispetto agli attuali li comprereste? Forse Apple pensa di sì visto che, almeno secondo gli ultimi rumor, gli iPad Pro 11″ partiranno da 1500 dollari mentre la versione da 13 pollici costerà di base 1800 $.

Che i nuovi iPad, complici gli schermi OLED, potrebbero costare di più non è notizia di oggi. Ma le cifre, sparate da una fonte coreana, superano anche le più pessimistiche previsioni: si parla di un prezzo del 80% più alto rispetto al prezzo attuale USA per la versione da 11″ e del 60% più alto per il modello con schermo da 13″.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo.