Come scaricare tutte le foto, i video e gli audio di una conversazione WhatsApp

Per vari motivi può essere utile estrarre tutti i file multimediali (foto, video, vocali) da una conversazione WhatsApp. È possibile esportare tutti questi elementi in un file compresso .ZIP che a sua volta potrà essere estratto in un computer, condividendo via mail o altre modalità, i vari file di nostro interesse.

È possibile estrapolare file multimediali da conversazioni singole o da chat di gruppo. In alcune chat potrebbero essere presenti un numero spropositato di elementi, al punto di rendere difficoltoso e lungo il procedimento ma di seguito vi spieghiamo come procedere:

Aprite su WhatsApp la chat di vostro interesse Premete sul nome dell’utente o del gruppo in alto: apparirà una finestra con varie opzioni, scorrete fino a individuare “Esporta chat” Selezionando “Esporta chat” verrà richiesto se allegare o no gli elementi multimediali Selezionate l’opzione desiderata e attendete il completamento dell’esportazione Al termine dell’esportazione, il file generato potrà essere esportato via AirDrop (se avete un iPhone) o altro sistema (es. via Mail).

Nel file ottenuto (un documento compresso in formato ZIP) saranno presenti tutti gli elementi multimediali scambiati con quell’utente o gruppo (foto, video, PDF, audio, ecc.).

Come accennato, c’è un limite nei file di cui il sistema tiene conto (solo gli ultimi 10.000 messaggi).

