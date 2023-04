Microsoft prepara un Surface Go entry level con CPU ARM

Microsoft sta preparando un nuovo Surface Go da presentare entro l’anno e con integrato un processore ARM.

A riferirlo è il sito WindowsCentral spiegando che il nome in codice del dispositivo è Tanta e sfrutterà un SoC basato su Snapdragon 7c per il modello entry level, con performance simili all’attuale Surface Go ma con migliorie in termini di efficienza energetica e nella durata della batteria.

Il nuovo SoC dovrebbe permettere a Microoft di presentare un prodotto di piccole dimensioni ma con tecnologia 5G integrata.

Microsoft sembra dunque voler continuare sulla strada di ARM anche se quanto visto finora è deludente rispetto a quanto è riuscita a fare Apple grazie all’architettura dei suoi chip M1 e M2. Microsoft continua a rimanere con due piedi in una scarpa e indiscrezioni riferiscono anche di una variante del nuovo Surface Go con chip Intel.

Oltre al – presunto – Surface Go 4 con chip ARM, il sito Windows Central riferisce del possibile arrivo di nuovi Surface Pro in due “tagli”, sulla falsariga dell’iPad Pro di Apple. Oltre al consueto modello da 13″, Microsoft avrebbe intenzione di offrire anche una variante da 11″. Il nome in codice di quest’ultimo modello è Luxor e forma e dimensioni sarebbero simili al Surface Go, seppure con cornici più sottili. Rispetto al Surfcace Go, il Surface Pro da 11″ vanterebbe maggiore potenza e display da 120Hz.

In Windows 11 sono state recentemente integrate nuove funzionalità specifiche per la modalità tablet, pensate per dispositivi di questo tipo di piccole dimensioni.

I nuovi dispositivi potrebbero arrivare sul mercato entro fine anno. Si vocifera che Microsoft avrebbe voluto presentare il Surface Go ARM in primavera ma avrebbe in seguito deciso di posticipare l’uscita. Non è da escludere che tutto slitti al prossimo anno.