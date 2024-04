Internet si affolla di immagini dei nuovi iPad 2024

Dopo la scoperta di un nuovo iPad apparso indirettamente nei documenti del Regolatore indiano, nelle scorse ore sono stati individuati due ulteriori dispositivi Apple non ancora rilasciati. L’origine della scoperta è sempre la medesima: i documenti dell’ente regolatore indiano.

Come evidenziato anche da macrumos, due ulteriori modelli di iPad sono stati avvistati con anticipo rispetto all’annuncio ufficiale previsto per il prossimo mese.

La seconda serie di questi elenchi, individuata da MySmartPrice, compare nel database del Bureau of Indian Standards (BIS) con i numeri di modello A2898 e A2899. Questi si aggiungono ai due modelli visti ieri con i numeri di modello A2836 e A2837.

Tutti e quattro i numeri di modello non corrispondono a nessun dispositivo Apple esistente, ma è chiaro a cosa potrebbero fare riferimento, considerando che si prevede il lancio di quattro nuovi modelli di iPad il prossimo mese: un iPad Air da 10,9 pollici, un iPad Air da 12,9 pollici, un iPad Pro da 11,1 pollici e un iPad Pro da 13 pollici. Il cerchio sembra essere completo.

Non è chiaro se A2898 e A2899 siano nuovi modelli di iPad Air o iPad Pro, ma entrambe le linee di prodotto dovrebbero essere aggiornate a maggio dopo ripetuti ritardi. La comparsa di nuovi dispositivi Apple nei documenti regolatori di solito indica che il loro rilascio è piuttosto imminente. Tutto lascia, dunque, presumere, che a breve Apple li presenterà ufficialmente.

Il prezzo potrebbe salire di tanto

Al di là di queste ultime indiscrezioni, le brutte notizie sembrano essere dietro l’angolo quando si tratta di prezzi.

Indiscrezioni dei giorni scorsi sembrano indicare, infatti, che i nuovi iPad Pro costeranno molto di più rispetto agli attuali. Addirittura, potrebbero costare quasi il doppio rispetto. Sicuramente, a far lievitare il prezzo ci pensaranno gli schermi OLED dei modelli Pro: si parla di un prezzo del 80% più alto rispetto al prezzo attuale USA per la versione da 11″ e del 60% più alto per il modello con schermo da 13″.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo.