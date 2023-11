Come ottenere gratis MacX Video Converter Pro al Black Friday

Se non volete avere più problemi con la conversione dei video da distribuire tra i vari dispositivi, allora fareste bene ad approfittare di questo momento perché durante questi giorni di Black Friday avete la possibilità di ottenere gratuitamente la licenza completa di MacX Video Converter Pro, uno dei migliori programmi progettati appositamente per questo scopo, oppure trovate in sconto del 40% la versione poi aggiornabile gratuitamente a vita.

Per l’occasione c’è anche la slot machine che distribuisce altri codici e premi: continuate a leggere queste righe per saperne di più.

Cos’è e a cosa serve MacX Video Converter Pro

Partiamo intanto da MacX Video Converter Pro: abbiamo già parlato altre volte di questo ottimo prodotto per via della sua versatilità e facilità d’uso. Con la versione 6.7.0 attualmente in regalo potete convertire tutti i video, anche in HD e 4K, in più di 370 formati tra cui MP4, MKV, AVI, FLV, HEVC e MOV.

Questo significa quindi che di qualsiasi filmato si tratti (un ricordo registrato col cellulare, un film trasferito da un DVD acquistato di recente, on video scaricato da internet) non ci saranno problemi per archiviarlo e vederlo poi comodamente da smartphone, tablet e computer, indipendentemente dal modello o dal sistema operativo utilizzato.

MacX Video Converter Pro vi permette anche di scaricare facilmente i video e gli audio che trovate da internet, senza dover maneggiare col codice o star dietro ai vari pulsanti di download, anche più di uno contemporaneamente, e poi convertirli in MP4/MP3.

E quando avete a che fare con file di grandi dimensioni, avete a disposizione anche uno strumento che vi fa risparmiare fino al 90% di spazio pur preservando la qualità originale.

Se poi avete bisogno di tagliarne un pezzo, unirne due o più, o applicare qualche altra modifica come i sottotitoli, o più semplicemente personalizzarli cambiando bit rate, frame rate, volume e via dicendo, MacX Video Converter Pro vi offre tutti gli strumenti necessari, senza dover così passare i file da un software all’altro. E’ tutto già qui, e con l’ulteriore vantaggio di avere sotto un motore di accelerazione hardware di primo livello che vi farà portare a termine queste elaborazioni in pochi minuti.

Come approfittare del Black Friday

Come dicevamo, in questi giorni la fortuna gira dalla vostra parte perché la licenza della versione 6.7.0 di MacX Video Converter Pro si può scaricare gratuitamente (da qui). Parliamo della licenza completa, quindi con tutte le funzioni attive e disponibili per sempre. L’unica cosa è che non potrete aggiornarla, quindi nuove funzioni o compatibilità coi dispositivi che saranno lanciati successivamente sul mercato non sono garantite.

Questa occasione è comunque ottima per mettere il software alla prova: se poi vi piace, avete tempo fino al 4 Dicembre non solo per scaricare la licenza gratuita, ma anche per comprare in sconto del 40% quella definitiva che include anche tutti i futuri aggiornamenti a vita e senza ulteriori esborsi.

Le offerte come dicevamo non finiscono qui perché in questi giorni è attiva anche la Slot Machine virtuale: giocandoci (basta un click sul pulsante VAI) avete la possibilità di vincere altri sconti e premi. In palio infatti ci sono codici per ottenere il 20%, il 30% o il 40% di sconto sull’acquisto delle licenze complete per MacX Video Converter, MacX DVD Ripper Pro e altri programmi dell’azienda.

Infine, chi acquista anche soltanto uno dei software in promozione Black Friday, partecipa automaticamente all’estrazione giornaliera: ogni giorno in palio ci sono due software gratuiti, dieci buoni acquisto Amazon del valore di 25$ ciascuno, due paia di auricolari Beats Fit Pro e uno speaker Echo Show 10.

