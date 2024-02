Come si catturano schermate e video su Vision Pro

Come su Mac, iPhone, iPad e Apple Watch, anche su Vision Pro è possibile catturare schermate o registrare un filmato di quello che si sta vedendo.

visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, consente di catturare schermate e filmati. Le schermate o screenshot sono immagini statiche, occupano poco spazio e sono utili, ad esempio, per fornire indicazioni agli utenti, marcare con cerchi e altri simboli zone per far comprendere agli utenti il funzionamento di app e servizi, ecc. La registrazione di filmati di ciò che avviene dal punto di vista di chi indossa il visore, richiede maggiore spazio di archiviazione, e avviene su file in formato .MOV a 30 fps.

I nomi di file iniziano con “Screenshot” o “Registrazione schermo” e comprendono la data e l’ora.

Vi sono eccezioni su ciò che è possibile catturare per le finestre di alcune app (es. le immagini di un film trasmesso in streaming).

Come catturare uno screenshot su Vision Pro

Per acquisire uno screenshot basta premere contemporaneamente la Digital Crown e il pulsante superiore.

In alternativa è possibile chiedere a Siri come su iPhone con un comando del tipo: “Ehi Siri cattura uno screenshot”.

In tutti e due i casi le schermate acquisite verranno salvate sulle Foto.

Come registrare un video dello schermo di Vision Pro

Come accennato, è possibile riprendere registrazioni schermo con diverse opzioni per il controllo del soggetto della ripresa.

1) Aprite il Centro di Controllo, fate tap sul pulsante che mostra un numero maggiore di impostazioni e poi sul pulsante rotondo per la Registrazione

2) Per bloccare la registrazione, fate di nuovo tap sul pulsante Registrazione

I filmati verranno salvati sulle Foto.

Per gli sviluppatori, alternativa ai metodi visti sopra per acquisire screenshot o registrazioni schermo su Vision Pro, è quella di usare Xcode e il simulatore visionOS (utile per presentare le schermate di app da browser come Anteprima App Store).

