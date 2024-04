Vendite Pc in ripresa, Mac benino aspettando l’effetto Ai

L’inizio del 2024 parte bene per i Pc. Per i Mac parte benino. Che, dopo un paio di “annos horribilis”, ci sia un rilancio delle vendite dei computer e che anche Apple ne stia beneficiando, lo dicono i numeri di Canalys, una delle principali società di analisi dell’andamento dei mercati dell’elettronica che però già guarda alla parte restante dell’anno, segnata dall’effetto Intelligenza Artificiale.

Secondo l’ultimo report che si riferisce ai primi tre mesi del 2024 il totale delle vendite dei computer ha fatto registrare un aumento del 3,2% pari a 57,2 milioni. La parte del leone è stata fatta dai laptop: 45,1 milioni di unità, per un aumento del 4,2% mentre i desktop sono cresciuti solo dello 0,5%.

Nonostante il dato positivo sia minimo, siamo di fronte ad un passo avanti rispetto al 2023. Ricordiamo che lo scorso anno il primo trimestre aveva fatto segnare nei numeri di Canalys un terrificante -32,6% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il vincitore del trimestre è stata Lenovo con una crescita del 7,8%. Bene anche Acer con un +5,8% e i generici “Altri” con +5,1%.

In questo contesto fa capolino con numeri positivi anche Apple che dalla sua tradizionale quarta posizione in classifica (dietro a Lenovo, HP, Dell e davanti ad Acer) porta a casa una crescita del 2,5%.

L’aumento, inferiore a quello della media del mercato ed è stata spinta, dice Canalyst, essenzialmente dal lancio dei MacBook Air con processore M3 di cui per altro ha potuto beneficiare molto poco perché giunto alla fine del trimestre.

Canalys pensa che nel corso del 2024, nonostante alcuni mercati siano ancora alla presa con condizioni economiche non favorevoli, il trend si consoliderà e migliorerà ancora spinto dal lancio di Windows 11 e dalla propensione del mondo delle imprese a rinnovare le proprie macchine in conseguenza del lancio della nuova versione del sistema operativo Microsoft. «La base di installato – dice Ishan Dutt, Principal Analyst di Canalys – è la più grande e la più invecchiata di sempre e questo rappresenta un’opportunità».

Un secondo elemento di traino dovrebbe essere l’arrivo sul mercato dei PC con funzioni di intelligenza artificiale integrata, attesi per il secondo semestre dell’anno «che daranno – afferma ancora dice Ishan Dutt – un altro impulso al mercato in termini del tanto atteso fattore di innovazione e di valore d’acquisto per coloro che sono stati alla finestra durante la stasi delle vendite post-pandemia». Secondo Canalys circa 50 milioni di computer venduti nel 2024 avranno un acceleratore di intelligenza artificiale integrato.

Come questo si rifletterà sul mondo Mac è tutto da vedere. È noto che alla prossima WWDC Apple focalizzerà la sua attenzione sul mondo dell’Ai in particolare nel campo del mobile ma certamente anche i prossimi processori Apple per i computer non potranno non tenere conto di questo ineludibile trend. Risposte su che cosa la Mela intende fare in questo settore però arriveranno a più lungo termine, probabilmente con il lancio di M4 che potrebbe apparire nei primi Mac solo ad inizio 2025

Per quanto riguarda i numeri del primo trimestre invece la risposta è a stretto giro di posta. Il 2 maggio Apple presenterà il bilancio del periodo che si è chiuso il primo aprile. Lo scorso anno erano stati venduti 7.168 Mac contro 10.435 del 2022.

Canalys (che svolge i conti con parametri differenti) stima che Apple abbia venduto 5,3 milioni di Mac contro 5,2 dello scorso anno. Se la traiettoria disegnata dalla società di analisi verrà rispettata, Apple potrebbe presentare vendite Mac sostanzialmente stabili ma ancora ben distanti dai 10,4 milioni del primo trimestre del 2022 quando è iniziato il crollo del mercato dei PC.