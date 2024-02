Le app per Vision Pro ora visibili da browser come Anteprima App Store

Apple ha ufficialmente attivato l’App Store per visionOS (il sistema operativo di Vison Pro) e dalla sezione del sito web di Apple che permette di mostrare le anteprime delle app sull’App Store via browser, con dettagli come quelli relativi alla privacy delle app e requisiti, oltre alle app per iPhone, iPad e Apple Watch e ora possibile vedere le schermate delle varie app per Vision Pro e farsi una idea di come appariranno le app dal visore.

Al momento non c’è modo per cercare app specifiche per visionOS dalla sezione preview dell’App Store. Apple ha riferito recentemente che le app native per Vision pro sono più di 600; oltre ad app specifiche per visionOS, sul visore è possibile usare app per iPad.

Tra le app ottimizzate specificatamente per il visore, oltre a quelle di Apple (es. Foto) si segnalano quelle della suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) ma anche titoli quali OmniFocus, OmniPlan, Fantastical, MindNode, Box, Numerics, JigSpace e Navi translations.

Sul versante app per il settore scolastico (astronomia, medicina, ecc.), si segnalano: solAR (meraviglie del sistema solare), Sky Guide e Night Sky (planetari personali), NASA’s Mars Explorer (esplorazione del pianeta rosso vista con gli occhi dei tre rover della NASA), Insight Heart (per capire come funziona in dettaglio il nostro organo muscolare), CellWalk (un “tuffo” in una macchina molecolare) e Complete HeartX (anatomia e fisiologia). Non mancano poi le app dedicate allo shopping; tra queste: Crew Virtual Closet, Mytheresa: Luxury Experience, Zillow Immerse. Decathlon, Lowe’s Style Studio e Wayfair Decorify.

Non mancano ovviamente i giochi (ricordiamo che su Vision Pro è possibile avviare oltre 250 giochi di Apple Arcade). Alcuni giochi sono in grado di sfruttare peculiarità del visore e offrire esperienze immersive; tra questi: LEGO Builder’s Journey, Super Fruit Ninja e altri ancora.

Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo il marketing Apple. La Mela ha predisposto un video di presentazione per spiegare il funzionamento. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.