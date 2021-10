Come spegnere e accendere automaticamente il Mac

Una funzione di macOS poco conosciuta da alcuni utenti è la possibilità di accendere e spegnere il Mac in determinati orari. La funzione, come è facile immaginare, permette di programmare orari specifici per l’avvio, lo stop, la riattivazione o lo spegnimento del Mac; è utile, se, ad esempio, vogliamo che il nostro Mac si accenda prima del nostro arrivo al lavoro e si spenga quando non lavoriamo.

Di seguito ecco come programma l’accensione o lo spegnimento dei Mac desktop:

1) Aprire le Preferenze di Sistema, selezionate “Risparmio Energia” e da qui fate click su “Programma”.

2) Potete scegliere quando avviare o riattivare il Mac e quando metterlo in stop o spegnerlo.

Sui Mac portatili (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) basta aprire Preferenze di Sistema, selezionare “Batteria” e da qui cliccare (nella sezione a sinistra) su “Programma”.

Affinché possa spegnersi all’ora specificata, il Mac deve essere attivo e bisogna avere effettuato il login. Se non abbiamo eseguito il login o il Mac è in stop, non si spegnerà.

Tenete presente che se abbiamo dei documenti aperti con modifiche non salvate, il Mac potrebbe non andare in stop o spegnersi quando programmato.

Alcuni UPS (gruppi di continuità) con porta USB possono essere gestiti direttamente dal Mac dalle Preferenze (su “Risparmio Energia” nei Desktop e si “Batteria” con i Notebook) e impostarne le opzioni di spegnimento, selezionando una o più opzioni per stabilire quando spegnere il sistema dopo l’eventuale mancanza della corrente.

