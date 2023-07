Per scegliere l’Apple Vision Pro bisognerà misurarsi la testa

Sviluppare per il Vision Pro? Dichiara la tua taglia e il livello della tua miopia. È questo quel che Apple chiede a chi è interessato a creare programmi per il suo visore, presentato alla WWDC dello scorso giugno.

La necessità è dettata dal fatto che il kit di sviluppo include il prestito del visore vero e proprio che sarà personalizzato e adattato su misura per un solo utente, quello che lo userà principalmente.

Secondo quanto riferisce il sempre ben informato Mark Gurman, Apple permette di definire le dimensioni della fascia superiore per la testa e della fascia regolabile da sistemare poco sopra la nuca. Anche la fascia che sigilla l’ingresso della luce deve essere adattata e modificata a seconda della misura del volto.

Nel modulo che gli sviluppatori devono compilare per fare la richiesta, si devono indicare anche altri dettagli come ad esempio se si indossano occhiali con lenti graduate o lenti a contatto, e altri elementi che permettono a Zeiss di creare e spedire direttamente lenti tenendo conto delle informazioni sulla prescrizione.

Se è stato chiaro fin dall’inizio che chi ha problemi di vista deve comprarsi lenti aggiuntive per beneficiare della tecnologia di Vision Pro, meno evidente è stato il fatto che per indossare il visore si deve anche prendere la misura della testa.

La domanda che è necessario farsi a questo punto è se il visore avrà al suo interno varie misure di fascia e di sigillo per la luce o se sarà necessario comprarsele a parte come ci pare probabile, andando ad aggiungere un costo come succede per i bracciali di Apple Watch

Here’s the form a developer will need to fill out when they are approved for a Vision Pro development kit + the Measure and Fit app that uses the camera to determine head band and light seal size. Lenses will come from Zeiss directly. pic.twitter.com/TG7Zuzgcay

— Mark Gurman (@markgurman) July 27, 2023