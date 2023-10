Come spegnere totalmente WiFi e Bluetooth con iOS 17

Come forse già saprete, quando spegnete il WiFi o il Bluetooth dal Centro di Controllo, non significa che li stare disattivando per davvero. Già da qualche versione di iOS infatti questa azione va semplicemente a disconnettere queste connessioni, ma resteranno comunque attive e disponibili per collegamenti futuri.

Apple ha progettato questa funzione in modo che si possa continuare a usare determinati accessori o funzioni, come dispositivi o servizi specifici che consentono di condividere file a altri contenuti multimediali tra i dispositivi Apple.

Ma non tutti ne hanno effettivamente bisogno, o più semplicemente non sempre si vuole lasciare che Bluetooth e WiFi continuino ad emettere il proprio segnale quando non si prevede di dover collegare alcunché attraverso queste due modalità senza fili.

Il metodo tradizionale

Fino ad oggi quindi per spegnerli era necessario aprire l’app Impostazioni, recarsi nel pannello WiFi/Bluetooth e spegnere il relativo interruttore: soltanto così infatti si va a disattivare completamente la funzione. In alternativa, se c’è la possibilità di rinunciare alla rete cellulare, attivando la modalità Aereo tutte le connessioni vengono disattivate totalmente, WiFi e Bluetooth compresi.

Con iOS 17 per fortuna Apple ha aggiunto una ulteriore scorciatoia che permette di disattivare al volo impostazioni come WiFi e Bluetooth, senza dover andare a ricercare i rispettivi interruttori all’interno del menu.

Come fare

Questa nuova scorciatoia si trova nel menu di ricerca cui vi si accede strisciando il dito verso il basso: a quel punto non dovete far altro che digitare WiFi, Bluetooth oppure Aereo per veder comparire in alto il relativo interruttore: da qui potete cambiare lo stato, accendendoli se sono spenti o spegnendoli se sono accesi, con un solo click.

