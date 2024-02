Apple mette un chiavistello ad iCloud per Windows. La piattaforma che permette agli utilizzatoi del sistema operativo di Microsoft di accedere a foto, video, email, calendari, file e altre informazioni degli account iCloud anche dai PC con Windows, ora è in grado di supportare le Security Keys per gli ID Apple: gli utenti possono in altre parole scegliere che l’accesso al proprio ID Apple richieda una chiave di sicurezza fisica.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che la funzione che consente di utilizzare una chiave di sicurezza (es. le Yubikey) permette di proteggere gli account iCloud, sostituendo la richiesta del codice a sei cifre con la chiave.

Dal 2015 Apple sfrutta l’autenticazione a due fattori per l’ID Apple, il sistema di sicurezza a due fattori più noto. Con le Security Keys, l’utente può scegliere di usare chiavi di sicurezza hardware di terze parti per migliorare ulteriormente la protezione. Questa funzione è pensata per le persone che, spesso a causa del proprio profilo pubblico, potrebbero fronteggiare minacce concertate ai propri account online, per esempio celebrità o chi lavora in ambito giornalistico o governativo.

Per chi sceglie di abilitarla, questa funzione rafforza l’autenticazione a due fattori richiedendo come uno dei due fattori una chiave di sicurezza hardware. Questo consente di poitenziare ulteriormente l’autenticazione a due fattori, impedendo anche ai sistemi più evoluti di ottenere il secondo fattore dell’utente con un attacco di phishing.

iCloud per Windows versione 15 si scarica dal Microsoft Store e grazie a funzionalità specifiche integrate da iOS 16.3 in poi (ma anche da macOS 13.2 in poi).

Apple consiglia ai tradizionali utenti di sfruttare le classiche modalità d convalida a due fattori dell’account,raccomandando l’adozione di chiavi hardware per casi specici (es. utenti a rischio di essere presi, es. personaggi pubblici).