Vision Pro, potrebbero servire anni prima che diventi il dispositivo ideale immaginato da Apple

Secondo alcune persone che fanno parte del Vision Products Group di Apple, potrebbero essere necessarie quattro generazioni del visore prima che questo presenti quella che Apple ritiene una forma ideale.

Lo riferisce Mark Gurman citando quelle che dovrebbero essere fonti interne a Apple. Il redattore di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” scrive che la sensazione tra alcuni membri del team che si occupa del visore è che c’è ancora lavoro da fare prima che il dispositivo possa essere considerato affinato al punto da poter essere usato quotidianamente.

Non è chiaro cosa intenda il team di sviluppo con “forma ideale” ma probabilmente Apple sta ascoltando le critiche dei primi utenti che hanno avuto modo di usare il prodotto su questioni che riguardano sia l’hardware, sia il software.

Alcuni utenti ritengono il peso del visore eccessivo e l’oggetto ingombrante per uso prolungato; una successiva variante con componenti miniaturizzati è considerata cruciale per ottenere miglioramenti. Altre critiche riguardano la ridotta durata della batteria, il numero di applicazioni native e la preponderanza di bug su visionOS (il sistema operativo del visore).

Se Apple riuscirà a risolvere le varie questioni con le future generazioni del visore, alla stregua di quanto avvenuto con le varie “incarnazioni” di iPhone, iPad e Apple Watch, secondo Gurman il Vision Pro un giorno potrebbe forse sostituire iPad.

Apple ha ottenuto risultati contrastanti nel cercare di proporre iPad come sostituto del Mac, spiega ancora Gurman. Nonostante gli sforzi della Casa di Cupertino di rendere l’iPad un dispositivo multitasking, con funzionalità quali Stage Manager, l’iPad fa tutt’oggi fatica a essere considerato un prodotto sempre valido per la produttività, in grado di sostituire il Mac; ora, secondo Gurman, l’iPad si trova in una sorta di limbo, in mezzo ad altre offerte Apple. “Il dispositivo ha perso la sua funzione originaria, ed è diventato un elemento più confusionario nel portafoglio di prodotti Apple”, scrive Gurman.

Ritornando al Vision Pro, il redattore di Bloomberg ritiene che serviranno aggiornamenti hardware, una serie di aggiornamenti software, e il supporto migliore da parte degli sviluppatori di app e dei creatori di contenuti per farlo diventare il possibile sostituto di iPad. “Fino ad allora, Vision Pro è essenzialmente un prototipo – uno per il quale bisogna pagare Apple per il privilegio di testarlo”.

Dirigenti e marketing Apple evidenziano stupore ed emozione quando si prova per la prima volta Apple Vision Pro: per il regista e filmaker James Cameron è stata una esperienza religiosa. Per il marketing Apple è il dispositivo di intrattenimento definitivo.

