Come usare il Bonus Cultura 2021 su Amazon

I 500 euro previsti dal Bonus Cultura possono essere richiesti anche quest’anno e, come per gli anni precedenti, usati per fare acquisti su Amazon. Perciò chi è nato nel 2002 non deve far altro che seguire questa guida per capire come fare per spendere il buono nell’acquisto di libri, ebook, CD, vinili, DVD e Blu-ray comodamente da casa e con tutti i benefici dati dalle spedizioni e dalle politiche di assistenza offerte da Amazon.

Che cos’è il Bonus Cultura

E’ il contributo del Governo italiano riservato ai maggiorenni da spendere in prodotti culturali. Il bonus, che ha un valore complessivo di 500 euro, può essere utilizzato per acquistare libri, musica, biglietti del cinema, concerti, eventi culturali, ingressi a musei e parchi, abbonamenti a teatro, corsi di musica o di lingua straniera, oltre che abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Come richiedere il Bonus Cultura

E’ sufficiente accedere al sito 18app, quindi registrarsi tramite SPID e usare poi la piattaforma del Governo per creare i buoni da usare poi per i vari acquisti. Trovate le risposte a tutti i dubbi tramite le FAQ del sito ufficiale. Per richiedere i buoni c’è tempo fino al 31 agosto 2021, per spenderli fino al 28 febbraio 2022.

Come convertire i buoni in codice Amazon

E’ possibile convertire i buoni generati tramite la pattaforma 18app in uno o più codici Amazon utilizzando la piattaforma costruita ad hoc da Amazon: partite da qui e seguite le istruzioni.

Ho fatto tutto ma non trovo il codice

Se avete smarrito o non avete ricevuto i codici Amazon convertiti utilizzate il pannello di recupero codici a questo indirizzo e inserite i dati richiesti.

Come utilizzare il Bonus Cultura 2021 su Amazon

Dopo aver generato il codice, sarà possibile utilizzarlo per fare acquisti su Amazon entro e non oltre il 22 febbraio 2022. Tutti i prodotti idonei sono quelli venduti e spediti da Amazon contrassegnati dal logo 18app. Come anticipato potete usare i codici per comprare libri, ebook, CD, vinili, DVD e Blu-ray: all’interno di questa pagina sono racchiusi tutti i prodotti idonei, separati per categoria.

Ho cambiato idea: adesso che si fa?

Se non intendete più utilizzare i codici Amazon precedentemente convertiti, potete richiederne la riconversione sul saldo 18app compilando il modulo presente qui.