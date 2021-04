Apple brevetta Magic Keyboard con trackpad

Una domanda di brevetto Apple mostra apparentemente quel che sembra un singolo dispositivo che comprende una tastiera Magic Keyboard e un trackpad, con supporto Apple Pencil su tutta la superficie del dispositivo. La combinazione potrebbe essere interessante per un paio di motivi.

Innanzitutto, i possessori di MacBook che passano dall’uso mobile a quello docked potrebbero avere un’esperienza coerente, con il trackpad nella stessa posizione sia che si utilizzi la macchina da sola, sia che la si utilizzi che con accessori e monitor esterni.

In secondo luogo, avere il supporto per Apple Pencil consentirebbe al dispositivo di diventare una sorta di tablet digitalizzatore, come i modelli più semplici realizzati da Wacom. Apple attribuisce alla sua domanda di brevetto il titolo di Tastiera Sigillata a Membrana, con l’obiettivo di fornire protezione da polvere e liquidi, che è certamente una caratteristica che l’azienda avrebbe potuto utilmente includere nelle sue tastiere con meccanismo a farfalla, ormai abbandonate per tornare a una versione migliorata del meccanismo a forbice.

Le tastiere in genere hanno un numero di tasti mobili. L’ingresso di liquido intorno ai tasti e nella tastiera può danneggiare i componenti elettronici interni. I residui di tali liquidi, come lo zucchero, possono corrodere o bloccare i contatti elettrici, impedire il movimento dei tasti incollando le parti in movimento e così via. I contaminanti solidi (come polvere, sporco, briciole di cibo e simili) possono depositarsi sotto i tasti, bloccare i contatti elettrici e ostacolare il movimento dei tasti. Questi dispositivi possono anche essere indesiderabilmente costosi da realizzare e da assemblare I tasti di una tastiera convenzionale sono distanziati per fornire la definizione dei tasti. La definizione dei tasti è una proprietà di una tastiera che descrive la facilità con cui un utente può dire dove si trova un tasto con la vista o il tocco. In genere, una forte definizione dei tasti è correlata a grandi spazi o scanalature tra i copritasti poiché tali spazi o scanalature aiutano a orientare le dita dell’utente sulla tastiera. Tuttavia, la spaziatura dei tasti produce spazi attraverso i quali il liquido e le particelle possono passare nella tastiera. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione, i copritasti possono essere leggermente disallineati quando ciascuno di essi è supportato da interruttori separati, cupole e relativi meccanismi, determinando così un aspetto visivo impreciso e rumoroso

La soluzione proposta da Apple al problema è uno “strato flessibile che si estende sopra o sotto i copritasti – che suona come una (si spera una versione migliore) delle protezioni aftermarket disponibili. Ma l’aspetto più interessante della domanda di brevetto per Magic Keyboard con Trackpad è quello che si vede negli schemi. Oltre ai disegni che ricordano una tastiera e un trackpad di un MacBook, PatentlyApple ne ha individuato uno che ricorda molto una tastiera e un trackpad indipendenti con lo stesso design a cuneo della Magic Keyboard.

C’è anche un riferimento al suo utilizzo con uno “stilo”. È interessante notare che Apple non evidenzia limiti di utilizzo all’area del trackpad, ma indica piuttosto che l’intera superficie fungerebbe da tavoletta grafica.

Uno strumento utente come un dito o uno stilo può essere spostato attraverso le superfici superiori dello strato flessibile e/o dei copritasti e può essere utilizzato per controllare il dispositivo elettronico in un modo separato dall’azionamento delle strutture dell’interruttore che vengono attivate premendo verso il basso un keycap per azionare meccanicamente, capacitivamente o elettricamente un interruttore

Come sempre, Apple brevetta molte più idee, progetti e tecnologie di quelle che effettivamente trasforma in prodotti reali venduti al pubblico, quindi non si sa se questa ennesima periferica vedrà mai la luce. L’idea è comunque interessante e meritevole di attenzione.