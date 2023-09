iPhone, come verificare se i componenti sostituti in assistenza sono originali

Da iOS 15.2 in poi, Apple consente di verificare componenti e la cronologia dell’assistenza di iPhone, permettendo di capire se eventuali componenti sostituiti sono originali o no.

Per accedere a queste informazioni, basta andare in Impostazioni, selezionare la voce Generali e da qui Info: se sono stati sostituiti componenti, specifici dettagli verranno mostrati nella sezione “Parti e cronologia dell’assistenza”.

Per iPhone XR, XS, XS Max e modelli successivi, incluso iPhone SE (2a generazione), è possibile verificare se la batteria è stata sostituita.

Per quanto riguarda gli iPhone 11, è possibile verificare se la batteria o lo schermo sono stati sostituiti.

Per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, è possibile verificare se il sistema posteriore, la fotocamera TrueDepth, la batteria, lo schermo o le fotocamere posteriori sono stati sostituiti.

Sono stati usati componenti originali?

Se l’intervento di assistenza è stato completato con procedure e parti originali Apple, viene visualizzato il messaggio “Parte originale Apple” accanto al componente; se l’iPhone è stato connesso a internet da quando è stato eseguito l’intervento di assistenza, è possibile toccare il nome del componente per visualizzare ulteriori informazioni, inclusa la data dell’intervento.

Cosa significa “Parte sconosciuta”?

L’indicazione “Parte sconosciuta” appare nella sezione “Parti e cronologia dell’assistenza” se l’installazione della parte è incompleta o se la parte è stata sostituita con una parte non originale, è stata già utilizzata o installata in un altro iPhone o non funziona come previsto.

Messaggi relativi a schermo e batteria

Per lo schermo e la batteria, nella sezione “Parti e cronologia dell’assistenza” potrebbe comparire il messaggio “Apple ha aggiornato le informazioni dispositivo per questo iPhone”: significa che Apple ha aggiornato le informazioni sul dispositivo gestite per l’iPhone per esigenze di assistenza, analisi di sicurezza e per migliorare i prodotti futuri.

Altri messaggi che segnalano potenziali problemi

Altri messaggi che potrebbe comparire nella sezione “Parti e cronologia dell’assistenza”, sono: “È stato rilevato un problema con Face ID”, “È stato rilevato un problema con i dati cellulare”, È” stato rilevato un problema con la banda ultralarga” oppure “È stato rilevato un problema con Apple Pay”.

Altri dettagli

Le parti e la cronologia dell’assistenza vengono visualizzate solo se una parte dell’iPhone è stata sostituita o non funziona come previsto. Se una parte è stata sottoposta a un intervento di assistenza più di una volta, verrà visualizzato solo l’intervento più recente.

Le parti e la cronologia dell’assistenza di iPhone sono collegate al numero di serie dell’iPhone. Se l’iPhone è stato riparato in un modo che prevedeva la generazione di un nuovo numero di serie, vengono visualizzate solo le parti e la cronologia dell’assistenza associate al nuovo numero di serie.

