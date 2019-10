Come vincere iPhone 11 gratis condividendo un post sui social network

Se volete un iPhone 11 potete comprarlo oppure provare a vincerlo partecipando al giveaway di Halloween preparato da iMyFone, azienda che trovate menzionata diverse volte tra le nostre pagine in quanto sviluppa ottimi software da affiancare ai dispositivi Apple.

Uno di questi è iMyFone Fixppo, recensito dalla nostra redazione, che consente di “resuscitare” iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV in caso di malfunzionamenti del sistema operativo. Questo pratico tool infatti è capace di risolvere alcuni dei problemi più comuni senza richiedere l’assistenza di un tecnico.

Se ad esempio l’iPhone si è bloccato durante un aggiornamento del sistema operativo, oppure se non va oltre la schermata di avvio con impresso il logo della Mela durante un ripristino, se lo avete collegato ad iTunes e non riuscite ad accedere alla memoria interna, ma anche se di colpo è comparsa una schermata completamente bianca oppure nera e non riuscite a farlo ripartire neanche con un riavvio forzato, questo programma vi consentirà di far ripartire il dispositivo senza che perdiate i dati contenuti al suo interno.

iMyFone Fixppo è questo e molto altro: nel momento in cui scriviamo ha risolto i problemi di oltre due milioni di clienti, che hanno potuto recuperare un dispositivo Apple dato per spacciato senza passare per il reparto tecnico. Come dicevamo tra le nostre pagine c’è un’approfondita recensione che vi mostra questo programma in azione e nel caso voleste approfondire l’argomento non dovrete far altro che sfogliarne i vari capitoli.

Se ve ne abbiamo parlato è perché questa utility è l’oggetto del giveaway di iMyFone lanciato per festeggiare Halloween. Recandovi infatti a questa pagina e condividendo il relativo box promozionale sul vostro profilo Facebook, Twitter oppure su Reddit entrerete a far parte della lista di potenziali vincitori di un iPhone 11 o di una delle 20 licenze per installare ed utilizzare gratuitamente proprio iMyFone Fixppo.

Per partecipare all’estrazione e conoscere tutte le regole della promozione partite da qui.