Presentazione AirPods Pro attesa martedì o mercoledì

Sentiamo parlare di nuovi auricolari Apple con cancellazione del rumore, nuovo design e prezzo superiore a quello visto finora fin da marzo dello scorso anno: negli ultimi giorni la quantità di indiscrezioni è andata progressivamente aumentando con indizi nascosti nelle beta di iOS, foto di presunte custodie di ricarica, indicazioni di molteplici colorazioni in arrivo, fino a ben otto: ora secondo un noto leaker la presentazione AirPods Pro avverrà a brevissimo così come l’inizio della commercializzazione.

Molti osservatori dell’universo Apple attendevano un secondo keynote Apple di ottobre o novembre per introdurre tutte le numerose novità che non hanno trovato spazio nell’evento di settembre dedicato agli iPhone 11 e non solo. Al contrario Cupertino potrebbe avere in serbo una strategia completamente diversa per la presentazione AirPods Pro, tramite un incontro riservato a media e giornalisti.

La nuova ipotesi è indicata con un tweet sintetico e criptico di cui riportiamo la traduzione letterale «AirPods Pro verrà mostrato la prossima settimana martedì / mercoledì in occasione di un evento / sessione con giornalisti presso gli uffici locali di Apple».

Il messaggio è comparso nelle scorse ore sul canale Twitter di Ben Geskin, uno dei leaker che negli ultimi anni ha previsto correttamente diverse novità in arrivo da Cupertino. Tenendo in considerazione che il post è stato pubblicato di domenica, l’indicazione di martedì o mercoledì sembra puntare al 29 e 30 ottobre, piuttosto che il 5 o 6 novembre, anche se in realtà la data esatta non risulta completamente chiara.

In ogni caso sembra che la società abbia in programma l’introduzione tramite comunicato stampa e non invece un keynote più lungo nel quale troverebbero spazio anche altre novità e prodotti attesi, come per esempio MacBook Pro 16”, Mac Pro 2019 e altri ancora.

AirPods Pro will be shown next week on Tuesday / Wednesday at an event / session with journalists at Apple's local offices pic.twitter.com/HFLqpHAGkg — Ben Geskin (@BenGeskin) October 27, 2019

Risulta inoltre insolito l’annuncio di una novità Apple in corrispondenza della presentazione dei risultati finanziari Apple in programma per mercoledì 30 ottobre. In un altro post precedente del 26 ottobre lo stesso Ben Geskin dichiara che AirPods Pro saranno disponibili per l’acquisto la prossima settimana, indicazione che sembra puntare comunque alla settimana in corso che termina venerdì primo novembre. Non è oltretutto chiaro cosa si intende con gli uffici locali di Apple, tra le varie filiali nel mondo o invece la sede centrale Apple Park a Cupertino, quest’ultima forse l’ipotesi più probabile.

In definitiva le tempistiche e le modalità anticipate per la presentazione AirPods Pro risultano decisamente confuse nel momento in cui scriviamo, in ogni caso provengono da una fonte considerata attendibile e quindi devono per lo meno essere prese in considerazione.

Nelle pagine di Macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sugli auricolari Apple senza fili di prima e seconda generazione.