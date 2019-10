iPhone 9 economico arriverà a fine marzo

Tutti lo indicano come iPhone SE 2 ma con ogni probabilità il nome sarà diverso, forse iPhone 9, iPhone 8s o iPhone XE; in uno dei suoi report precedenti Ming Chi Kuo aveva già indicato l’arrivo di questo terminale entro il primo trimestre del 2020, ora l’affidabile analista precisa ulteriormente la sua previsione: la produzione inizierà già nel mese di gennaio con inizio commercializzazione alla fine di marzo.

L’identikit di iPhone SE 2 o iPhone 9 è decisamente completo: purtroppo per gli utenti che amano i terminali Apple più compatti, abbandonerà il display con diagonale da 4” per impiegarne uno più grande da 4,7” e cambierà completamente anche il design che somiglierà a quello di iPhone 8, mentre in passato la multinazionale aveva impiegato uno chassis molto simile se non identico a iPhone 5 e iPhone 5s.

A fronte di un ingombro maggiore questo smartphone manterrà un rapporto prezzo – prestazioni elevato, la stessa ricetta che ha decretato il successo delle prime due versioni di iPhone SE. Infatti in un corpo che somiglierà a iPhone 8 del 2017 troveremo hardware di ultima generazione, più precisamente il potente ed efficiente processore Apple A13, lo stesso impiegato negli iPhone 11, abbinato a 3GB di memoria RAM.

Questo permetterà agli utenti di utilizzare tutte le app, i giochi e accedere all’ecosistema Apple, inclusi i servizi in abbonamento Apple Arcade e Apple TV+ presto in arrivo, contenendo la spesa di acquisto, perché non impiegherà Face ID ma continuerà ad affidarsi al collaudato e funzionale riconoscimento delle impronte Touch ID. Sempre per contenere il costo delle componenti e il prezzo finale di vendita, probabilmente questo terminale offrirà una sola fotocamera posteriore. Ming Chi Kuo, riportato da MacRumors, anticipa che iPhone SE 2 o iPhone 9, o quale sarà il nome ufficiale, arriverà a fine marzo con un prezzo a partire da 399 dollari in USA.

Oltre a provenire da una fonte molto attendibile, le tempistiche indicate dall’analista corrispondono esattamente alle tabelle di marcia seguite da Apple negli ultimi due anni. Ricordiamo infatti che iPhone SE è stato annunciato il 21 marzo 2016, con preordini il 24 marzo e l’arrivo in commercio il 31 marzo. A un anno di distanza, sempre a fine marzo 2018, la multinazionale di Cupertino ha aggiornato il terminale con nuove capacità di memoria.

Tutto quello che sappiamo di iPhone SE 2 o iPhone 9 è riassunto in questo articolo. Invece per conoscere tutto dei nuovi iPhone 11 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet.