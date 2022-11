Compra 300 iPhone e glieli rubano dopo pochi minuti

Lunedì 28 novembre un 27enne ha comprato 300 iPhone nel negozio Apple Fifth Avenue di New York ed è stato rapinato poco dopo essere uscito dal negozio.

L’uomo – riferisce il sito Macrumors – aveva appena acquistato 300 iPhone 13 e li stava trasportando in tre borsoni, camminando verso la sua macchina all’una e 45 della mattina di lunedì (lo store è aperto 24 ore su 24); una diversa auto si è avvicinata alla sua, due uomini sono saltati fuori chiedendo di consegnare le borse. Non volendo consegnare le borse ai malviventi, la vittima ha cercato di opporre resistenza, ricevendo per tutta risposta un pugno in faccia, e permettendo ai due criminali di fuggire con una delle borse.

Nella borsa rubata erano presenti 125 iPhone, per un valore di 95.000$. La polizia ha riferito che l’uomo derubato compra spesso grandi quantità di iPhone dallo store Apple a Fifth Avenue, dispositivi che rivende con una sua piccola attività.

Non è chiaro perché l’uomo abbia acquistato i telefoni di notte ma qualcuno potrebbe avere notato i suoi acquisti in altri frangenti, prendendolo di mira tenendo conto delle sue abitudini di acquisto.

Come accennato lo store Fifth Avenue di Apple (ormai un simbolo di New York) è aperto 24 su 24, 365 giorni l’anno, permettendo di effettuare acquisti in qualunque orario (anche di notte). Il giorno in cui è avvenuto il furto, Apple stava praticando sconti legati al Black Friday, elemento che probabilmente non è sfuggito ai ladri.

La polizia di New York sta indagando sull’accaduto; la vittima non risulta gravemente ferita.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la storia poco nota del più famoso Apple Store di New York, un’opera d’architettura curatissima fortemente voluta da Steve Jobs in persona e le foto realizzate da un corrispondente di Macitynet per l’inauguraizione del 2007.