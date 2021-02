Compri 3 paghi 2, la promozione Amazon sui giochi da tavolo e di società

Chi-più-spende-meno-spende se si comprano almeno tre giochi da tavolo su Amazon. Grazie ad una nuova promozione, attiva fino a mercoledì 3 marzo, il prezzo del meno costoso viene completamente azzerato, a patto che i tre giochi da tavolo facciano parte dell’offerta e vengano acquistati in un solo ordine.

Per dare un’occhiata ai giochi aderenti all’iniziativa partite da questa pagina, dove trovate appunto elencati quelli che vi permetteranno di averne uno gratis comprandone altri due. L’offerta è ampia e variegata e comprende giochi capaci di accontentare tutti.

Ci sono giochi da tavolo per bambini dall’aspetto educativo come Vocabolando e Scarabeo, svariati Puzzle da fare con bambini dai tre anni in su, comprese le versioni 3D come quella che permette di costruire il modellino di una Lamborghini, della torre Eiffel o del Colosseo. Altri meno impegnativi come il gioco di carte Uno, Twister, Acchiappa la cacca, Sblocca la porta e classici come il Gioco dell’Oca. Molti sono anche i giochi di società dove è necessario aguzzare l’ingegno e mettere alla prova le proprie abilità come Pictionary, Il Labirinto Magico, Cluedo, Ticket to Ride e Monopoli.

Sono disponibili anche alcune varianti a tema come il Monopoli di Super Mario, il Labirinto Magico di Harry Potter, oppure versioni aggiornate e rivisitate di grandi classici come il Pictionary Air, per “disegnare in aria” anziché sulla più tradizionale carta. Ci sono sei intere pagine di giochi tra cui scegliere, senza alcun limite dal punto di vista delle combinazioni che si possono fare.

Il consiglio però è quello di prendere tre giochi che abbiamo più o meno lo stesso prezzo in modo da massimizzare il risparmio, perché ad essere offerto gratuitamente sarà chiaramente il meno costoso. Perciò se ad esempio aggiungete due giochi di società che costano 50 euro e un terzo che ne costa soltanto 10, il risparmio sarà appunto di 10 euro (il 9%) su una spesa finale di 100, mentre se il terzo gioco ne costa 40, spendete sempre 100 euro ma il risparmio è pari al 29%, molto vicino quindi al concetto del prendo-3-pago-2, dove il 33% è appunto il massimo sconto ottenibile.

Per accedere alla selezione di giochi da tavolo aderenti all’iniziativa, cliccate qui. Ricordatevi che l’offerta scade il 3 marzo (salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili).

I termini e le condizioni sono comuni a quelli della maggior parte delle promozioni lanciate da Amazon. Lo sconto viene applicato automaticamente al momento del pagamento; l’offerta resta valida fino al periodo indicato (salvo esaurimento dei prodotti disponibili); si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon che trovate elencati nella pagina promozionale; sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi; le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto e i prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo.

Chiaramente poi l’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro, non è cumulabile con altre offerte, nè con l’utilizzo di buoni sconto e Amazon come sempre si riserva il diritto di modificare o cancellare l’offerta in qualsiasi momento. In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon tratterrà dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.