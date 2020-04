Honor 9X Pro è il primo terminale del marchio senza le app di Google

Honor 9X PRO arriva ufficialmente in Italia: è il primo smartphone dell’azienda (parte di Huawei) sul mercato senza i servizi Google, per via dell’ormai noto ban USA. Annunciato durante la conferenza stampa All Intelligence Scenario di Barcellona, ecco foto e caratteristiche.

Come già detto, è il primo smartphone del marchio Honor con a bordo i servizi Huawei Mobile Services (HMS). Sarà disponibile al prezzo di 249.90 euro, e avrà a bordo il nuovo chipset Kirin 810 costruito con processo a 7 nanometri e funzioni per Intelligenza Artificiale integrate, una fotocamera tripla da 48MP e un display FullView Honor da 6,59 pollici.

Il processore Kirin 810 è equipaggiato con la GPU Mali-G52 MP6 che permette a Kirin Gaming+ di fornire ai giocatori più esigenti una esperienza di gioco più fluida e veloce grazie alle migliori prestazioni grafiche. Honor 9X Pro è dotato di una capacità di archiviazione da 256GB, espandibile fino a 512GB tramite schedine, e memoria RAM da 6GB.

Le specifiche chiave del chipset includono:

Processo : 7nm

: 7nm CPU : 2 cpre A76 a 2.27GHz + 6 core A55 a 1.88GHz

: 2 cpre A76 a 2.27GHz + 6 core A55 a 1.88GHz GPU : Mali G52

: Mali G52 NPU : Ascend D100 Lite

: Ascend D100 Lite Modem : LTE Cat. 12/13 UL Dual SIM Dual VOLTE

: LTE Cat. 12/13 UL Dual SIM Dual VOLTE ISP : Kirin ISP4.0

: Kirin ISP4.0 Memoria: [email protected]

Lato software, attraverso Huawei AppGallery, HONOR 9X Pro ha accesso a un’ampia gamma di applicazioni per la salute e il fitness, l’intrattenimento, la musica e la fotografia. Honor 9X Pro è inoltre dotato di Huawei Assistant, un assistente virtuale che facilita la ricerca di informazioni e l’accessibilità alle app, per una maggiore comodità dell’utente.

Quanto al reparto multimediale, Honor 9X Pro è dotato di una configurazione a tripla camera, con sensore principale da 48MP con un’apertura f/1,8 e sensore da ½ pollice per aumentare la risoluzione e la qualità dell’immagine. In aggiunta la Super Wide Angle Camera a 120° per acquisire immagini con una visione più ampia ed estesa. Infine, l’obiettivo Depth-Assist da 2MP a f/2,4 consente di creare ritratti con effetto bokeh, con l’aggiunta anche di effetti come in studio o in movimento. Quanto alla camera frontale, si tratta di una unità Pop-Up, che elimina le distrazioni della tacca, per offrire un’esperienza visiva ancor più coinvolgente.

Sul versante video, Honor 9X Pro offre la funzione di stabilizzazione video AI , grazie alla modalità AI Video Stabilization che allinea la posizione degli elementi chiave fotogramma per fotogramma per produrre video fluidi e stabili. Il giroscopio di Honor 9X Pro rileva immediatamente l’ampiezza di qualsiasi movimento del telefono, il che fornisce una migliore precisione rispetto alla sola valutazione delle immagini, regolando le discrepanze in modo intelligente per contrastare il tremore della mano.

Il display dello smartphone è un FullView da 6,59″ raggiunge un rapporto schermo/corpo del 92%. Supporta la tecnologia Dynamic Range Enhancer, basata sull’elaborazione HDR, e con l’algoritmo HiACE di HONOR ottimizza il contrasto in aree troppo luminose o troppo fioche, ripristinando automaticamente i dettagli per tutti i contenuti video.

Honor 9X Pro si acquista a 249,90 euro con 6GB di RAM e 256 GB di memoria direttamente sullo store hihonor. Gli smartphone Honor precedenti sono disponibili su Amazon, così con ogni probabilità anche il nuovo Honor 9X Pro sarà presto proposto anche sul portale di e-commerce.

