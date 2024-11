Con DJI Goggles N3 si vola meglio anche con gli occhiali

Pubblicità

DJI ha recentemente lanciato il nuovo Goggles N3, il visore FPV progettato per rendere il volo immersivo in prima persona sempre più accessibile, anche ai neofiti. Anche il prezzo è piuttosto contenuto, già disponibile in preordine su Amazon a 269 euro.

Il nuovo visore, progettato per alcuni droni DJI, offre un campo visivo ampio di 54 gradi e fino a 2,7 ore di autonomia, puntando a migliorare l’esperienza di volo rispetto al diretto predecessore.

I Goggles N3 permettono ai piloti di eseguire manovre come rotazioni a 360° e drift laterali a 180° con semplici movimenti della testa o del polso, grazie al controller DJI RC Motion 3, venduto separatamente. Con il DJI Avata 2, addirittura, i piloti possono anche eseguire loop con un solo tocco.

Rispetto ai modelli precedenti, i Goggles N3 offrono uno schermo LCD ultra-wide con un campo visivo di 54 gradi, superiore ai 44 gradi dei Goggles 3, e supportano l’uso degli occhiali da vista senza bisogno di lenti diottriche regolabili. Il design del visore con fascia integrata e batteria offre un migliore bilanciamento del peso, garantendo il comfort anche durante sessioni prolungate.

Dal punto di vista tecnico, i Goggles N3 integrano il sistema di trasmissione DJI O4, che offre streaming video a 1080p/60fps, latenza media di 31 ms, una portata fino a 13 km e selezione automatica delle bande di frequenza tra 2,4 GHz e 5,8 GHz.

Una funzione particolarmente interessante dei Goggles N3 è la possibilità di condividere in tempo reale la visuale di volo, collegando il visore allo smartphone via USB-C. La condivisione è disponibile tramite l’app DJI Fly. Inoltre, i Goggles N3 includono una funzione di sbrinamento rapido che attiva una ventola interna per mantenere una visione chiara anche in condizioni di umidità o sbalzi di temperatura.

Rispetto ai Goggles 3, i Goggles N3 presentano un singolo schermo LCD a 1080p, mentre i Goggles 3 utilizzano due schermi micro-OLED. Il modello N3 offre un’autonomia di 2,7 ore, leggermente inferiore alle 3 ore dei Goggles 3. Entrambi i modelli utilizzano la tecnologia DJI O4 per la trasmissione video, supportando una velocità di trasmissione massima di 60 Mbps con DJI Avata 2.

Compatibilità droni

I nuovi Goggles N3 sono compatibili con i droni DJI Neo e DJI Avata 2 e saranno disponibili a partire dalla fine di novembre.

Prezzo e disponibilità

E’ possibile ciò acquistare il visore su Amazon a questo indirizzo, al prezzo di 269 euro, con data di uscita prevista per il 5 dicembre. Tutte le notizie su DJI da questa pagina di macitynet.