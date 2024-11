iOS 18.2 può autorizzare un nuovo computer con Face ID

Pubblicità

iOS 18.2, aggiornamento che nel momento in cui scriviamo è disponibile come versione preliminare per sviluppatori e beta tester, integra una piccola novità che consente di autorizzare l’accesso di un nuovo computer al nostro iPhone e iPad usando il Face ID.

Lo fa notare l’utente Aaron Perris su X (Twitter), spiegando che iOS 18.2 ora permette di autorizzare un nuovo computer con il Face ID quando si collega la prima volta un iPhone o un iPad a un computer non usato prima; in precedenza l’autorizzazione era possibile solo indicando il codice di sblocco.

Il messaggio “Vuoi autorizzare questo computer?” appare su iPhone, iPad o iPod touch quando si collega uno di questi ultimi dispositivi a un computer o a un altro dispositivo per la prima volta, impedendo accessi non autorizzati tramite USB senza conoscere il codice di sblocco.

Se si sceglie di non autorizzare un computer, quest’ultimo non potrà accedere ai contenuti presenti sul dispositivo. Il messaggio di avviso viene visualizzato ogni volta che si collega il dispositivo a quel computer.

Il dispositivo memorizza i computer che abbiamo scelto di autorizzare. Se si vuole rimuovere l’autorizzazione per un computer o un altro dispositivo, bisogna ripristinare le impostazioni di posizione e privacy sull’iPhone, sull’iPad o sull’iPod touch: basta andare su Impostazioni > Generali, da qui Trasferisci o inizializza, toccare Ripristina e poi Ripristina posizione e privacy. Dopo aver fatto questo, se colleghiamo il nostro dispositivo a un computer precedentemente autorizzato, un messaggio di avviso chiederà di nuovo se vogliamo autorizzare quel computer.

Oltre a questa piccola novità, iOS 18.2 include una funzione che consente di stimare il tempo di ricarica dell’iPhone, novità per l’app Dov’è, e nuove funzionalità AI per le la creazione di immagini e gli strumenti di testo (qui trovate altre novità che arriveranno con l’aggiornamento di iOS).

New in iOS 18.2 beta 2: You can now use Face ID to trust a Mac/PC when plugging in your device instead of using a passcode. — Aaron (@aaronp613) November 5, 2024

Come accennato, nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento a iOS 18.2 è distribuito come beta; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre insieme a macOS 15.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, ecc.

Per le presenti e future novità di iOS 18, fate riferimento a questo nostro link.