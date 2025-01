DJI Flip è il nuovo drone pieghevole per vlog e fotografia aerea

Pubblicità

DJI, ormai tra i leader indiscussi nella tecnologia dei droni e delle fotocamere creative, ha annunciato il lancio del DJI Flip, una nuova serie di droni progettati per vlog e fotografia aerea. Rispetto alla serie mini non cambia il peso, sempre inferiore a 249 grammi, ma la struttura è completamente diversa, ancor più pieghevole. Si parte da 439 euro, radiocomando incluso.

DJI Flip mantiene l’idea di un drone estremamente piccolo, leggero e trasportabile, senza rinunciare a caratteristiche tecniche di spessore, ad iniziare da una camera 4K con possibilità di registrare a 60 frame al secondo.

DJI Flip, nonostante il peso di 249 grammi, non rinuncia a sicurezza e affidabilità, includendo paracolpi pieghevoli che coprono interamente le eliche. Nell’idea di DJI si tratta del drone ideale per principianti e professionisti, il drone permette di scattare foto da 48 MP e video 4K con il sensore CMOS da 1/1.3 pollici.

Design compatto e sicurezza

Il DJI Flip è dotato di paracolpi realizzati in fibra di carbonio leggera ma resistente, che aiuta sicuramente a prevenire danni al drone e riduce il rischio di incidenti.

Caratteristiche tecniche

DJI Flip cattura immagini nitide e dettagliate grazie al sistema Dual Native ISO Fusion, e ad un sensore con apertura f/1.7 e pixel 4-in-1 da 2.4 μm. Inoltre, è possibile effettuare zoom fino a 4x e registrare video HDR in 4K a 60 fps. Offre anche funzionalità di slow-motion a 100 fps e modalità colore 10-bit D-Log M, funzione certamente apprezzata dai video maker più professionali.

DJI Flip offre anche diverse modalità di scatto intelligenti, come le classiche Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix e Boomerang, mentre l’AI Subject Tracking consente di mantenere sempre il soggetto al centro dell’inquadratura, con funzioni come MasterShots e Hyperlapse che offrono opzioni creative per riprese cinematografiche.

Il drone offre un tempo di volo massimo di 31 minuti, mentre il sistema di trasmissione video DJI O4 garantisce una portata di 13 km con una qualità video 1080p/60fps. Il DJI Flip supporta anche la ricarica rapida e trasferimenti di dati veloci fino a 30 MB/s tramite l’app DJI Fly.

Prezzo e disponibilità

DJI Flip è disponibile per l’acquisto a partire da 439 e1uro per il modello base, fino a 779 euro per la versione Fly More Combo con il telecomando DJI RC 2 con display.