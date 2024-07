Prime Video, ora più facile trovare cosa guardare

Pubblicità

Prime Video migiliora l’esperienza di visione dell’utente con una serie di aggiornamenti che Amazon ha iniziato ad ativare a livello globale e saranno disponibili già nelle prossime settimane.

Il servizio di video in streaming promette facilità di navigazione con nuove opzioni per scopire la vasta offerta di intrattenimento disponibile.

Grazie a suggerimenti ancora più personalizzati e individuati dalla IA generativa, sarà possibile scoprire contenuti su misura a seconda delle proprie preferenze, in modo da dedicare “più tempo alla visione e meno alla navigazione”, spiega Amazon. Dovrebbe essere più facile identificare film e serie disponibili e inclusi senza costi aggiuntivi nel proprio abbonamento Prime. La ricerca di nuovi blockbuster da noleggiare o acquistare promette di essere “più fluida”, così come la possibilità di gestire abbonamenti aggiuntivi.

Le novità

Al momento di avviare Prime Video, si noterà una nuova barra di navigazione. Tramite la barra appariranno le diverse sezioni, tra cui “Home”, “Film”, “Serie TV”, “Sport” e “TV in diretta”, così come le “Iscrizioni” aggiuntive, come MGM+ o Paramount +, che consentono la navigazione per tipologia di contenuto.

Una sezione ‘Prime’ nella barra di navigazione permetterà di orientarsi tra film, serie e contenuti sportivi già inclusi nell’abbonamento Prime e senza costi aggiuntivi. In questa sezione è possibile trovare informazione anche sui benefici Prime disponibili nel paese, come offerte speciali ed esclusive.

Appena sotto la barra di navigazione, il banner principale mostrerà i contenuti che possono essere visibili con abbonamento, per noleggio o acquisto, nonché una serie di promozioni tra cui offerte per i clienti Prime. Da qui, inoltre, si può passare direttamente alla visione, comprare o iscriversi ai contenuti desiderati.

Gestione abbonamenti

Ora si può navigare, sottoscrivere e gestire le iscrizioni attive direttamente dalla barra di navigazione. In Italia, è possibile esplorare più di 50 abbonamenti aggiuntivi selezionando la categoria “Iscrizioni”. Qui, oltre a ciò che l’utente ha già sottoscritto, sarà possibile valutare nuove opzioni suggerite in base alle proprie preferenze, mostrare i noleggi precedenti e la cronologia di visualizzazione. Nnella sezione “Iscrizioni” si potranno visualizzare proposte e offerte e pacchetti scontati di altri servizi, tutto in un unico punto di riferimento.

Suggerimenti potenziati

Amazon riferisce di “miglioramenti alle funzionalità di personalizzazione” creati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa. Oltre ai suggerimenti, è possibile sfogliare i contenuti in base alle proprie preferenze e categorie come “I 10 titoli più visti in Italia”. Sarà inoltre più facile visualizzare ciò che è incluso con l’abbonamento Prime e ciò che invece richiede un pagamento aggiuntivo.

I loghi di Prime e degli abbonamenti aggiuntivi, come Infinity Selection e MUBI, appariranno sulla schermata principale e sulle schede di film o serie tv per aiutare l’utente a identificare l’abbonamento da cui proviene il contenuto. Se un titolo richiede un pagamento aggiuntivo, sarà visibile l’icona in giallo a forma di shopping bag.

Amazon riferisce ancora che Prime Video adotta il modello LLMs (Large Language Models) per semplificare le sinossi per serie e film, così da poter rapidamente visualizzare la descrizione del titolo, senza dover scorrere per decidere se si tratta di un contenuto di interesse.

Per quanto riguarda l’esperienza di fruizione nel complesso, la multinaziona riferisce di nuove animazioni, passaggi più fluidi tra le pagine ed effetti zoom tra i miglioramenti apportati. Nella sezione “TV in diretta”, le emittenti consigliate si riprodurranno automaticamente. Continueranno a farlo mentre si passa alla riproduzione a schermo intero o si esce per sfogliare altre emittenti.

Come tutti i servizi di streaming, Amazon sta cercando un equilibrio per capitalizzare al massimo dalla pubblicità, senza però spaventare l’utenza al punto di portarli a cancellare l’abbonamento.

Amazon è staa l’ultimo tra i principali servizi di streaming a introdurre la pubblicità, mossa già effettuata con successo da Netflix e anche Disney+. Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.