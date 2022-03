Con TomTom Rider 500 trovate i migliori percorsi per moto

I motociclisti lo sanno: l’obiettivo non è la destinazione, ma il viaggio. Per questo motivo sono sempre alla ricerca del migliore percorso da fare in moto, ma pochi sanno che con TomTom Rider 500 tutti i loro bisogni sono soddisfatti. Si tratta infatti di un navigatore satellitare progettato appositamente per questo: grazie al sistema MyDrive integrato possono infatti pianificarne uno scegliendo la destinazione e lasciando che sia lui a scoprire quali sono le vie maggiormente collinari e panoramiche per raggiungerla.

Si possono anche selezionare dei punti che devono essere compresi nel percorso, in modo da decidere dove fare qualche sosta, e si può anche scegliere il livello di pendenza e di tortuosità per adeguare il viaggio al proprio stile di guida o più semplicemente alle voglie del momento.

Questo modello include le mappe di 49 paesi ed è possibile aggiornarle tramite WiFi, quindi senza necessità di collegarlo ad un computer. Una un processore quad-core e supporta gli assistenti vocali Siri e Google, il che vuol dire che durante la guida, usando un interfono, è possibile interagire con il dispositivo senza dover toccare lo schermo touchscreen da 4,3 pollici. Il sistema può essere usato anche per rispondere alle telefonate in entrata sullo smartphone o per farsi leggere i messaggi ricevuti, in modo da poter così mantenere lo sguardo concentrato sulla strada.

Ovviamente trattandosi di un navigatore satellitare per moto è impermeabile e può essere fissato su qualsiasi manubrio: in confezione c’è tutto l’occorrente per avvitarlo in sicurezza e usarlo poi durante i viaggi, con tanto di cavo per il collegamento alla batteria e placca per l’aggancio e lo sgancio rapido, in modo da poterlo rimuovere quando si scende dalla sella.

Tra le funzioni più interessanti c’è quella di condivisione del percorso, così gli altri motociclisti che partecipano al viaggio possono ricevere in un lampo il percorso già pianificato e completo di tutti i punti di interesse eventualmente inseriti dall’utente.

Chi intende acquistare TomTom Rider 500 lo trova in vendita anche su Amazon a 399,90 euro. Nel momento in cui scriviamo è scontato del 33% perciò si paga 269,90 euro. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.