Patente digitale, Apple fa pressioni a New York

Apple vuole che New York adotti la patente di guida digitale. Dai registri delle lobby statali appena pubblicati si scopre che l’azienda di Cupertino avrebbe eseritato pressioni sullo Stato di New York affinché perseguisse questo obiettivo, incontrando ad esempio Dipartimento locale dei veicoli a motore per discutere sull’adozione del suo piano per la patente digitale.

Il supporto per la digitalizzazione di questo documento era stato già individuato in una versione beta di iOS 15.6 e Apple aveva già annunciato in precedenza quali stati degli Stati Uniti avrebbero già deciso di adottare questa tecnologia. Secondo quanto si legge in questi registri Apple e la sua società di lobby, la The Roffe Group of Albany, avrebbero incontrato il vice commissario della DMV, Gregory Kline nella seconda metà del 2021 per una questione di “appalti statali”.

In realtà poi i documenti depositati presso la Joint Commission on Public Ethics nel gennaio 2022 sono stati successivamente aggiornati per aggiungere che durante l’incontro si è anche discusso dell’«annuncio sulle carte d’identità digitali» di Apple. «Come molti altri stati, New York è interessata a esplorare ulteriormente questo concetto e la sua tecnologia» ha dichiarato Lisa Koumjian, portavoce della DMV.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sui piani dello Stato di New York, né si sa come sono andati i colloqui, quindi sulla base di quest’ultima notizia possiamo solo individuare un certo interesse nei confronti di una digitalizzazione dei documenti tramite la piattaforma di Apple, per altro molto severa dal punto di vista dei requisiti, ma non è possibile stabilire se e quando tutto questo diventerà una realtà quotidiana dei cittadini statunitensi e, in futuro, di quelli di tutto il mondo.

A novembre dello scorso anno Apple ha aggiornato il suo sito web per indicare con un generico “inizio 2022” (Coming early 2022) il momento in cui sarebbe stata rilasciata la patente di guida digitale ma è improbabile che ciò a questo punto possa avvenire nei prossimi giorni. Di conseguenza nelle prossime settimane potrebbe aggiornare di nuovo la pagina per indicare una nuova scadenza entro cui prevede di lanciare il servizio negli USA, tanto più adesso che in Arizona il sistema è stato appena avviato.

Se volete saperne di più, in questo articolo abbiamo spiegato come funzionano patente e carta di identità digitali su Apple Wallet.