Apple Watch Ultra ora è meno Ultra, Apple 10 lo sfida

Vale la pena di comprare un Apple Watch Ultra o è meglio un Apple Watch 10? La domanda è diventata di attualità dopo il lancio del nuovo modello e la scelta di Apple di non aggiornare Apple Watch Ultra (se non per il colore).

Rispondere non è facile perché il confronto avviene su due prodotti destinati, almeno sulla carta, ad un target differente: sport e attività fisica in situazioni anche impegnative per Apple Watch Ultra, un uso quotidiano per Apple Watch 10.

Il confronto tra Apple Watch prima di Apple Watch 10

In realtà nel corso degli ultimi due anni, Apple ha rallentato in maniera tangibile gli aggiornamenti di Apple Watch, introducendo novità importanti solo con Apple Watch Ultra.

La più importante è stata sicuramente la dimensione e la qualità dello schermo. Apple Watch Ultra con i suoi 49 mm e il display da 3000 nit da 410×502 pixel superava largamente tutti i modelli di fascia più bassa.

Uno schermo più grande e luminoso significa più comodità di utilizzo, applicazioni che mostrano schermate più grandi, più testo da leggere senza scorrere.

Apple Watch Ultra era anche migliore in un utilizzo sportivo “leggero” rispetto ad Apple Watch 9 e a tutti i precedenti. Poteva essere usato per lo snorkeling ad esempio e la cassa in titanio offriva un miglior rapporto tra dimensioni e peso.

Per questa ragione era scelto, affrontando anche lo scalino di costo (un Apple Watch Titanium costava circa il doppio di un Apple Watch 9), anche da chi non voleva necessariamente approfittare delle funzioni sportive.

Il confronto tra Apple Watch 10 ed Apple Watch Ultra

Con il lancio di Apple Watch 10 le cose sono cambiate perché il nuovo modello si impossessa di alcune delle caratteristiche che rendevano Apple Watch Ultra allettante, indipendentemente dal suo utilizzo per sport estremi o no.

Qui sopra vedete una tabella di confronto dalla quale si nota che non solo per alcuni aspetti Apple Watch 10 pareggia Apple Watch Ultra 2 ma per alcuni gli è addirittura superiore.

Il processore è di nuova generazione, è più leggero e soprattutto più sottile. Ma soprattutto ha uno schermo che per alcuni aspetti è ora paragonabile (addirittura leggermente superiore per dimensione) e per altri superiore. Ad esempio ha un angolo di visione aumentato.

Apple Watch 10 è ora anche adatto per sport acquatici più di quando non lo fosse Apple Watch 9 e fornisce funzioni, anche se meno estreme, che in questo ambito rendevano Apple Watch Ultra unico. Ad esempio misura la profondità di immersione.

Insomma, oggi Apple Watch Ultra è meno… Ultra di quanto non lo fosse in precedenza anche se restano prerogative di Apple Watch Ultra le caratteristiche specifiche di quello che fin dall’origine era il suo mercato: quello degli sport più impegnativi se non estremi.

Ha un’autonomia più che doppia, è molto più robusto e resistente all’immersione ad una profondità di 100 metri. Offre anche un tasto accesso rapido (il tasto azione) per richiamare direttamente funzioni specifiche e una sirena di emergenza.

Quale comprare?

Con il rilascio di Apple Watch 10, Apple ha relegato in una nicchia specifica Apple Watch Ultra togliendoli punti di vantaggio che potevano interessare tutti; tra di essi lo schermo più grande.

Attualmente comprare Apple Watch Ultra significa avere interesse per un dispositivo che ha funzioni specifiche per gli sport subacquei (profondimetro fino a 40 metri, resistenza all’immersione fino a 100 metri, certificazione EN13319) o se si pensa di affrontare ambienti ostili per polvere e difficoltà ambientali o magari il rischio di trovarsi in emergenza (certificazione MIL‑STD 810H e sirena).

Apple Watch Ultra offre in realtà anche un vantaggio estetico. È diverso dai “soliti” modelli, cosa che non si può dire di Apple Watch 10. In pratica può interessare chi vuole distinguersi con un orologio più squadrato, originale e “muscoloso”.

Se si vuole però un smarwatch con schermo comodo da leggere, di alta qualità, il più leggero possibile, sottile e con il miglior rapporto qualità prezzo (nell’ambito dei prodotti Apple), è difficile non andare verso Apple Watch 10.

Prezzo e disponibilità

Apple Watch 10 è in vendita, anche su Amazon a cinque rate senza interessi, dal 13 settembre ad un prezzo di partenza di 459 € per la versione in alluminio da 42mm. Apple Watch Ultra 2 costa 909 €